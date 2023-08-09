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Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damga vuran ikiz kardeş sorusu!

Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla atv'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışması yeni bölümüyle yine milyonları ekranları başına kilitledi. Milyoner'in yayınlanan son bölümünde bir yarışmacıya sorulan 50.000 TL değerindeki "30 Mart 1996'da doğan Benjamin West, ikiz kardeşi Molly'den kaç gün sonra doğmuş ve böylece kardeşler Guinness Dünya Rekorlarına girmiştir?" sorusu geceye damgasını vurdu. İşte o sorunun doğru yanıtı...

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Giriş Tarihi 09 Ağustos 2023, 03:23 Güncelleme 09 Ağustos 2023, 03:23
Kim Milyoner Olmak İster’de geceye damga vuran ikiz kardeş sorusu! 1

Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümü ile yine milyonları ekranları başına kilitledi.

Kim Milyoner Olmak İster’de geceye damga vuran ikiz kardeş sorusu! 2

Milyoner'in yayınlanan son bölümünde "30 Mart 1996'da doğan Benjamin West, ikiz kardeşi Molly'den kaç gün sonra doğmuş ve böylece kardeşler Guinness Dünya Rekorlarına girmiştir?" sorusu geceye damga vurdu.

Kim Milyoner Olmak İster’de geceye damga vuran ikiz kardeş sorusu! 3
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