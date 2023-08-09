Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damga vuran ikiz kardeş sorusu!

Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla atv'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışması yeni bölümüyle yine milyonları ekranları başına kilitledi. Milyoner'in yayınlanan son bölümünde bir yarışmacıya sorulan 50.000 TL değerindeki "30 Mart 1996'da doğan Benjamin West, ikiz kardeşi Molly'den kaç gün sonra doğmuş ve böylece kardeşler Guinness Dünya Rekorlarına girmiştir?" sorusu geceye damgasını vurdu. İşte o sorunun doğru yanıtı...