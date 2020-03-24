Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken Türk Dil Kurumu sorusu! Tsunaminin diğer adı nedir?
Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışması yeni bölümü ile yine ilgiyle takip edildi. Milyoner'in son bölümünde bir yarışmacıya sorulan "Hangisi 'tsunami'nin TDK sözlüğüne girmiş diğer adıdır?" sorusu damga vurdu. Peki, "Hangisi 'tsunami'nin TDK sözlüğüne girmiş diğer adıdır?" sorusunun cevabı ne? İşte Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Türk Dil Kurumu sorusunun cevabı...
24.03.2020 01:51
- Son Güncelleme: 24.03.2020 02:28
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