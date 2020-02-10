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Osmanlılarda

Osmanlılarda "cullâh" hangisiyle uğraşanlara verilen addır?

10.02.2020 23:47

Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programında sorulan soru özellikle izleyiciler tarafından merakla araştırıldı. Yarışmacının cevap vermekte zorlandığı soruda, "Osmanlılarda cullah hangisiyle uğraşanlara verilen addır?" ifadelerine yer verildi. İşte o soru, şıkları ve cevabı


KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Osmanlılarda cullah hangisiyle uğraşanlara verilen addır?

A: Boyacılık

B: Dokumacılık

C: Cerrahlık

D: Kuşçuluk

Doğru cevap: B: Dokumacılık

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