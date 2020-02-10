Osmanlılarda "cullâh" hangisiyle uğraşanlara verilen addır?

Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programında sorulan soru özellikle izleyiciler tarafından merakla araştırıldı. Yarışmacının cevap vermekte zorlandığı soruda, "Osmanlılarda cullah hangisiyle uğraşanlara verilen addır?" ifadelerine yer verildi. İşte o soru, şıkları ve cevabı
KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU
Soru: Osmanlılarda cullah hangisiyle uğraşanlara verilen addır?
A: Boyacılık
B: Dokumacılık
C: Cerrahlık
D: Kuşçuluk
Doğru cevap: B: Dokumacılık
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.