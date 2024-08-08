Kim der 46 yaşında! İbrahim Erkal'ın Canısı'sıyla şöhret olan Emine Ün rengarenk bikinisiyle plajda! Fit hali ve havalı atlayışıyla...

Modellik yaparak başladığı kariyerine oyunculuğu da ekleyen ve İbrahim Erkal ile başrolünü üstlendiği 'Canısı' filmiyle hafızalara kazınan Emine Ün, sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi. Kızı Duru Kınay ile tatil için Bodrum'a giden ünlü oyuncu, bu kez plaj görüntüleriyle gündeme geldi. Ün, rengarenk bikinisi ve siyah mayosuyla kameralara yakalandı. Fit haliyle dikkat çeken oyuncu için "Kim der 46 yaşında" yorumu yapıldı.