Kim der 41 yaşında! Aşk-ı Memnu’nun Cemile'si Pelin Ermiş estetik yaptırıp kilo verdi! “Beşir başını taştan taşa vuruyor”

Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat, Selçuk Yöntem, Nebahat Çehre ve Hazal Kaya gibi isimleri bir araya getiren Aşk-ı Memnu dizisinde Cemile karakterini canlandıran Pelin Ermiş, sosyal medyada gerçekleştirdiği paylaşımla adından söz ettirmeyi başardı. Ünlü oyuncu, son yayınladığı pozlarla bir kez daha gündeme geldi. Şimdilerde 41 yaşında olan Ermiş'in son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Sosyal medya kullanıcıları, Aşk-ı Memnu'da Cemile'nin aşık olduğu Beşir'e işaret ederek "Beşir başını taştan taşa vuruyor", "Dön de ne kaybettiğine bir bak Beşir" yorumlarında bulundu. İşte estetik yaptırıp kilo veren Pelin Ermiş'in son hali...