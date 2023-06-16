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Haberler Magazin Kim demiş küsler diye! Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir kuytu köşede sarmaş dolaş! Yalı Çapkını'nın Seyran ve Ferit'i yakalandı

Kim demiş küsler diye! Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir kuytu köşede sarmaş dolaş! Yalı Çapkını'nın Seyran ve Ferit'i yakalandı

Yalı Çapkını dizisinde yakaladıkları uyumla dikkat çeken ve adları aşk dedikodularına karışan Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in aralarının açık olduğu iddia edilmişti. Nedeni ise Yalı Çapkını'nın sezon finali gecesinde ikilinin birbirinden uzak durmasıydı. Ancak gelin görün ki yine aynı geceden ortaya çıkan bir kare ikilinin sanılanın aksine küs olmadığını gösterdi. Afra ve Mert'in sarmaş dolaş bu karesi sosyal medyayı salladı.

16.06.2023 13:52 - Son Güncelleme: 16.06.2023 13:52
Kim demiş küsler diye! Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir kuytu köşede sarmaş dolaş! Yalı Çapkını’nın Seyran ve Ferit’i yakalandı

Geçen sezon'un en çok konuşulan ikilisi Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu olmuştu.

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Kim demiş küsler diye! Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir kuytu köşede sarmaş dolaş! Yalı Çapkını’nın Seyran ve Ferit’i yakalandı

Mert Ramazan Demir ile Saraçoğlu'nun, Urla tatili magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Kim demiş küsler diye! Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir kuytu köşede sarmaş dolaş! Yalı Çapkını’nın Seyran ve Ferit’i yakalandı

Sürekli birlikte görüntülenen ancak arkadaş olduklarını her fırsatta dile getiren ikili, Beril Pozam'ın paylaşımında ise el eleydi.

Kim demiş küsler diye! Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir kuytu köşede sarmaş dolaş! Yalı Çapkını’nın Seyran ve Ferit’i yakalandı

Ama tüm bunların ardından ikilinin Yalı Çapkını sezon finali etkinliğindeki soğuk halleri sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşmüştü.

Kim demiş küsler diye! Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir kuytu köşede sarmaş dolaş! Yalı Çapkını’nın Seyran ve Ferit’i yakalandı

Hatta Demir'in aynı gecenin çıkışındaki durgun halleri gözden kaçmamıştı.

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