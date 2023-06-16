Kim demiş küsler diye! Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir kuytu köşede sarmaş dolaş! Yalı Çapkını'nın Seyran ve Ferit'i yakalandı
Yalı Çapkını dizisinde yakaladıkları uyumla dikkat çeken ve adları aşk dedikodularına karışan Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in aralarının açık olduğu iddia edilmişti. Nedeni ise Yalı Çapkını'nın sezon finali gecesinde ikilinin birbirinden uzak durmasıydı. Ancak gelin görün ki yine aynı geceden ortaya çıkan bir kare ikilinin sanılanın aksine küs olmadığını gösterdi. Afra ve Mert'in sarmaş dolaş bu karesi sosyal medyayı salladı.
16.06.2023 13:52 - Son Güncelleme: 16.06.2023 13:52
Ama tüm bunların ardından ikilinin Yalı Çapkını sezon finali etkinliğindeki soğuk halleri sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşmüştü.