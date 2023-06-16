Pınar Altuğ 'Yağmur'la boşandık' demişti bomba paylaşım! "Kimse sorgulamasın" dedi sosyal medya yıkıldı
Pınar Altuğ 'Yağmur'la boşandık' demişti, bomba paylaşım geldi. "Kimse aşımızı sorgulamasın" notuyla paylaştığı fotoğrafla dikkat çeken Pınar Altuğ sosyal medya gündeminde. 008 yılında kendisinden 8 yaş küçük Yağmur Atacan'la hayatını birleştiren Pınar Altuğ, şimdilerde ekrandan hayli uzak ama sosyal medyayı o kadar aktif kullanıyor. Hatta Altuğ, busayede magazin gündemine de yön veriyor. Diğer ünlü isimlerin aksine sosyal medyada takipçileriyle direkt iletişim kurmaktan çekinmeyen Pınar Altuğ bir yandan da dosta düşmana meydan okuyan paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Son olarak boşanma iddialarıyla gündeme gelen ve bu konuda verdiği tepki ile günlerce konuşulan bir çocuk annesi Pınar Altuğ'un Instagram'dan paylaştığı son fotoğrafı görmeye hazır mısınız?
16.06.2023 14:20 - Son Güncelleme: 16.06.2023 14:40
Pınar Altuğ 'Yağmur'la boşandık' demişti... Ünlü isim sosyal medya paylaşımıyla gündeme bomba gibi düştü. "Kimse sorgulamasın" diyan Pınar Altuğ yine gündem oldu.
Eşi Yağmur Atacan ile arasındaki 8 yaş fark nedeniyle sık sık eleştirilen oyuncu Pınar Altuğ, hayatımıza girdiğinde 17 yaşındaydı.
Oyuncu Yağmur Atacan'la yaptığı evlilik, aralarındaki yaş farkı yüzünden hep magazin haberlerine konu oldu. Gelen çirkin yorumlara verdiği yanıtlarla dikkat çeken ve olumsuz yorumları artık umursamadığını ifade eden Pınar Altuğ, sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor.