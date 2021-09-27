Kibariye'nin son halini görenler tekrar tekrar baktı! Yayına perukla çıkan Kibariye sosyal medyanın diline düştü
Onun meslek yaşamı 1974 yılında İzmir'in pavyonlarında başladı. Güçlü sesiyle dinleyenleri mest eden şarkıcı Kibariye, çocukken sahne almaya başladı. 61 yaşındaki Kibariye, önceki gün katıldığı programdaki haliyle görenleri şoke etti. Son dönemde eşi Ali Küçükbalçık'la sık sık gündeme gelen Kibariye'nin yayına perukla çıkması sonrası sosyal medya salladı. Kibariye'yi diline dolayanlardan biri de Şafak Sezer'di...
27.09.2021 11:42
- Son Güncelleme: 27.09.2021 11:42
Bir süre önce 19 yaş küçük eşi Ali Küçükbalçık'ın ihanet iddialarıyla magazin gündeminden düşmeyen ünlü şarkıcı Kibariye, canlı yayına çıktı.