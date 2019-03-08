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Kibariye'nin kızını görenler hayrete düştü! İşte Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık...

Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık anneinin ve babasının yanında küçük bir kız çocuğuyken tanındı. Ancak geçen zaman küçük kızı öyle bir değiştirdi ki görenler hayret etti. Gösteri dünyasının ünlü isimlerinin kendileri kadar çocukları da merak konusu oluyor. Sinema, televizyon, müzik ve sahne camiasındaki bazı ünlülerin çocukları en az onlar kadar ünlüyken bazıları ise gözlerden uzak yaşıyor. Kimi kameralar önünde büyüyor kimi ise objektiflerden uzak bir hayat sürüyor. İşte Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık ve diğer ünlülerin çocukları...

08.03.2019 10:07 - Son Güncelleme: 08.03.2019 10:07
Kibariye'nin kızını görenler hayrete düştü! İşte Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık...

Kibariye ile Ali Küçülbalçık'ın kızları Birgül Küçükbalçık, son haliyle herkesi şaşırttı. Güçlü sesi ve yorumuyla hayranlarının ilgi odağı olan Kibariye'nin kızını görmeye hazır mısınız? İşte ünlü isimlerin çocukları...

Kibariye'nin kızını görenler hayrete düştü! İşte Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık...

ARZUM ONAN - MEHMET ASLANTUĞ İLE ÇOCUKLARI CAN

Kibariye'nin kızını görenler hayrete düştü! İşte Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık...

ARZUM ONAN - MEHMET ASLANTUĞ İLE ÇOCUKLARI CAN

Kibariye'nin kızını görenler hayrete düştü! İşte Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık...

ARZUM ONAN - MEHMET ASLANTUĞ İLE ÇOCUKLARI CAN

Kibariye'nin kızını görenler hayrete düştü! İşte Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık...

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