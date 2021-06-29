Kibariye torununun yüzünü gösterdi görenler 'dedesinin aynısı' diyor! Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık 20 yaşında anne olmuştu...
Asıl adı Bahriye Tokmak olan Kibariye şimdilerde hem şöhretinin hem de anneanneliğinin keyfini sürüyor. Bir dönem aldatılma iddialarıyla gündeme gelen ancak eşi Ali Küçükbalçık'ı affeden sonrasında kızıyla problemler yaşayan Kibariye için şu sıralar hayat gayet güzel. Ünlü şarkıcı kendinden yaşça küçük Ali Küçükbalçık ile 1999 yılında nikah masasına oturdu. Bir sene sonra kızı Birgül'ü kucağına alan Kibariye şimdilerde torun büyütüyor. Kibariye'nin kızı Birgül geçtiğimiz aylarda henüz 20 yaşında anne oldu ve geçirdiği estetik operasyonlarla bambaşka biri haline dönüştü. Ailesine düşkünlüğü ile bilinen Kibariye, torununun fotoğrafıyla dikkat çekti. Aras bebeği görenler, 'dedesinin aynısı' diyor.
Onun meslek yaşamı 1974 yılında İzmir'in pavyonlarında başladı. Henüz 19 yaşındayken ilk eşi Tunay Ürek ile evlendi. 1980'lerde İzmir sahnelerinde çalışan Kibariye, o yıllarda İzmir Fuarı'na gelen tüm sanatçıların dikkatini çekti. Bunlar arasında Muzaffer Özpınar da vardı. Ünlü bestekar, sanatçıyı o zamanlar İstanbul'da Stardust gazinosunu çalıştıran Turgut Akyüz'e anlattı. Akyüz; Kibariye'yi dinlemek isteyince de Kibariye İstanbul'a geldi.