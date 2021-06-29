Kibariye torununun yüzünü gösterdi görenler 'dedesinin aynısı' diyor! Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık 20 yaşında anne olmuştu...

Asıl adı Bahriye Tokmak olan Kibariye şimdilerde hem şöhretinin hem de anneanneliğinin keyfini sürüyor. Bir dönem aldatılma iddialarıyla gündeme gelen ancak eşi Ali Küçükbalçık'ı affeden sonrasında kızıyla problemler yaşayan Kibariye için şu sıralar hayat gayet güzel. Ünlü şarkıcı kendinden yaşça küçük Ali Küçükbalçık ile 1999 yılında nikah masasına oturdu. Bir sene sonra kızı Birgül'ü kucağına alan Kibariye şimdilerde torun büyütüyor. Kibariye'nin kızı Birgül geçtiğimiz aylarda henüz 20 yaşında anne oldu ve geçirdiği estetik operasyonlarla bambaşka biri haline dönüştü. Ailesine düşkünlüğü ile bilinen Kibariye, torununun fotoğrafıyla dikkat çekti. Aras bebeği görenler, 'dedesinin aynısı' diyor.

29.06.2021 09:05 - Son Güncelleme: 29.06.2021 09:05 BU GALERİYİ PAYLAŞ





