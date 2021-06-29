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Kibariye torununun yüzünü gösterdi görenler 'dedesinin aynısı' diyor! Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık 20 yaşında anne olmuştu...

Asıl adı Bahriye Tokmak olan Kibariye şimdilerde hem şöhretinin hem de anneanneliğinin keyfini sürüyor. Bir dönem aldatılma iddialarıyla gündeme gelen ancak eşi Ali Küçükbalçık'ı affeden sonrasında kızıyla problemler yaşayan Kibariye için şu sıralar hayat gayet güzel. Ünlü şarkıcı kendinden yaşça küçük Ali Küçükbalçık ile 1999 yılında nikah masasına oturdu. Bir sene sonra kızı Birgül'ü kucağına alan Kibariye şimdilerde torun büyütüyor. Kibariye'nin kızı Birgül geçtiğimiz aylarda henüz 20 yaşında anne oldu ve geçirdiği estetik operasyonlarla bambaşka biri haline dönüştü. Ailesine düşkünlüğü ile bilinen Kibariye, torununun fotoğrafıyla dikkat çekti. Aras bebeği görenler, 'dedesinin aynısı' diyor.

29.06.2021 09:05 - Son Güncelleme: 29.06.2021 09:05
Kibariye torununun yüzünü gösterdi görenler 'dedesinin aynısı' diyor! Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık 20 yaşında anne olmuştu...

Kibariye torununun yüzünü gösterdi görenler 'dedesinin aynısı' diyor! Asıl adı Bahriye Tokmak olan Kibariye, Manisa'nın Akhisar ilçesinde doğdu. O da fakir bir ailenin kızıydı. Hatta okuma yazmayı bile çok sonraları öğrenecekti.

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Kibariye torununun yüzünü gösterdi görenler 'dedesinin aynısı' diyor! Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık 20 yaşında anne olmuştu...

Onun meslek yaşamı 1974 yılında İzmir'in pavyonlarında başladı. Henüz 19 yaşındayken ilk eşi Tunay Ürek ile evlendi. 1980'lerde İzmir sahnelerinde çalışan Kibariye, o yıllarda İzmir Fuarı'na gelen tüm sanatçıların dikkatini çekti. Bunlar arasında Muzaffer Özpınar da vardı. Ünlü bestekar, sanatçıyı o zamanlar İstanbul'da Stardust gazinosunu çalıştıran Turgut Akyüz'e anlattı. Akyüz; Kibariye'yi dinlemek isteyince de Kibariye İstanbul'a geldi.

Kibariye torununun yüzünü gösterdi görenler 'dedesinin aynısı' diyor! Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık 20 yaşında anne olmuştu...

Sesi o kadar etkileyiciydi ki Kibariye Stardust Gazinosu'nda sahne almaya başladı. Onu bugünkü şöhretine taşıyan ise 1981'in yılbaşı gecesinde TRT Televizyonu'na çıkması oldu.

Kibariye torununun yüzünü gösterdi görenler 'dedesinin aynısı' diyor! Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık 20 yaşında anne olmuştu...

Söylediği Kim Bilir adlı şarkı bir anda dillere düştü. Kibariye'nin yorumu bir döneme damgasını vuran Ümmü Gülsüm adlı şarkıcıyla bile kıyaslandı.

Kibariye torununun yüzünü gösterdi görenler 'dedesinin aynısı' diyor! Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık 20 yaşında anne olmuştu...

Doğallığı ve güçlü yorumuyla kısa sürede geniş bir kitlenin sevdiği sanatçılardan biri oldu Kibariye. Kibariye için yoksulluk içinde geçen günler çok gerilerde kaldı.