Kibariye eşine 'benim sevgiye, saygıya ve hürmete ihtiyacım var' dedi Ali Küçükbalçık bu durum hakkında bakın neler söyledi!
Kibariye eşine 'benim sevgiye, saygıya ve hürmete ihtiyacım var' dedi Ali Küçükbalçık ise ünlü şarkıcıya olan sevgisini anlattı. Onun meslek yaşamı 1974 yılında İzmir'in pavyonlarında başladı. Güçlü sesiyle dinleyenleri mest eden şarkıcı Kibariye, çocukken sahne almaya başladı. 61 yaşındaki Kibariye, konuk olduğu programda kariyerinin başlangıcında yaşadığı zor dönemlere değindi. Çirkin diye sahneye çıkartılmayan Kibariye o günlere ait anıları ile dikkat çekerken özel hayatına dair sözleriyle de adından söz ettirdi. İşte çirkin diye sahneye çıkartılmayan Kibariye'nin çocukluğu, gençliği ve aile yaşamının bilinmeyenleri...
Kibariye eşine 'benim sevgiye, saygıya ve hürmete ihtiyacım var' dedi Ali Küçükbalçık bu durum hakkında bakın neler söyledi! Evliliği ve eşiyle ilgili çok özel açıklamalarda bulunan Kibariye'nin konuk olduğu programa, son dönemde çok eleştirilen Ali Küçükbalçık da katıldı. Hakkındaki eleştirilere cevap veren Ali Küçükbalçık eşinin elinden tutup şikayetlerini dinledi.
''SEVGİYE, SAYGIYA VE HÜRMETE İHTİYACIM VAR!''
Programda bazen çok yalnız kaldığını ifade eden usta sanatçı Kibariye, eşi Ali Küçükbalçık ile ilgili şu sözleri ifade etti; ''Benim sevgiye, saygıya ve hürmete ihtiyacım var. Bunu hep eşimden bekledim. Bir evlilikte bu sevginin hissettirilmesi çok önemlidir.''
''EŞİME KARŞI SEVGİM ÖLENE KADAR DEVAM EDECEK!''
Ali Küçükbalçık ise eşi Kibariye ile olan ilişkisi için duygularını şu şekilde belirtti; ''Türkiye'de Kibariye bir ekoldür. Kibariye ile evlenmeden önce ona hayrandım. Onu çok seviyordum. Bütün duyguları yaşayabilecek bir gücümüz var. Her duyguyu istediğimiz zaman yaşayabiliyoruz. Geçmişten ders alıp yolumuza devam ediyoruz. Zaman zaman onun yanında olamadığımı gördüm. Bazı duygularına merhem olmam gerektiğini de biliyordum. Sonuç itibariyle toparlayıcıyım. Allah'ın izni ile o hakikati yerine getirebiliyorum. Eşime karşı sevgim ölene kadar devam edecek.''