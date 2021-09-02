Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin küçük Osman'ı Emir Berke Zincidi'nin eski halinden eser kalmadı! Türkiye'yi hüngür hüngür ağlattı işte son hali
Oyuncu kadrosunda Erkan Petekkaya, Aras Bulut İynemli, Farah Zeynep Abdullah, Wilma Elles, Ayça Bingöl, Yıldız Çağrı Atiksoy, Mete Horozoğlu, Mine Tugay, Meral Çetinkaya, Salih Bademci, Sercan Badur gibi isimleri bulunduran Öyle Bir Geçer Zaman Ki adlı Kanal D dizisi yayınlandığı dönem ekranlara damgasını vurmuştu. Bugünün pek çok yıldızını tanıdığımı Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinin Küçük Osman'ı ise o dönem herkesin sevgisini kazanmış, henüz el kadarken sergilediği oyunculuk performansıyla takdir toplamıştı. Bir dönemin çocuk oyuncusu Emir Berke Zincidi şimdilerde koskoca bir delikanlı oldu. İşte başta Emir Berke Zincidi olmak üzere çocuk oyuncuların akıllara zarar değişimleri.
Tekrarları ile de izleyiciyi ekrana kilitleyen bir dönemin sevilen dizisi Öyle Bir Geçer Zaman Ki sosyal medyanın ilgi odağı oldu. Yayınlandığı dönemde geniş bir hayran kitlesi yakalayan Öyle Bir Geçer Zaman Ki bir çok genç oyuncunun da yıldızını parlatmıştı. Aras Bulut İynemli, Farah Zeynep Abdullah gibi şimdilerin aranan isimleri Öyle Bir Geçer Zaman Ki ile tanınmıştı.
Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin ünlü yaptığı bir isimde Osman karakteri ile Emir Berke Zincidi idi. Öyle Bir Geçer Zaman Ki ile yıldızı parlayan Küçük Osman Emir Berke Zincidi büyüdü...
Şimdilerde 15 yaşında olan Emir Berke Zincidi spor salonundan paylaştığı fotoğraflarla dikkat çekiyor. İşte Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin Osman'ı Emir Berke Zincidi'nin son hali ve sizin için derlediğimiz bir dönemin sevilen çocuk oyuncularının değişimleri...