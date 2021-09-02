Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin küçük Osman’ı Emir Berke Zincidi’nin eski halinden eser kalmadı! Türkiye’yi hüngür hüngür ağlattı işte son hali

Şimdilerde 15 yaşında olan Emir Berke Zincidi spor salonundan paylaştığı fotoğraflarla dikkat çekiyor. İşte Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin Osman'ı Emir Berke Zincidi'nin son hali ve sizin için derlediğimiz bir dönemin sevilen çocuk oyuncularının değişimleri...