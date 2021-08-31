Kibariye çocuk yaşlarda yaşadığı olayı anlattı çirkin diye sahneye çıkartılmayan Kibariye: 'Manyak mısın' dedi gömleğimi yırttı...
Kibariye çocuk yaşlarda yaşadığı olayı anlattı. Çirkin diye sahneye çıkartılmayan Kibariye o günlere ait anıları ile gündeme bomba gibi düştü. Onun meslek yaşamı 1974 yılında İzmir'in pavyonlarında başladı. Güçlü sesiyle dinleyenleri mest eden şarkıcı Kibariye, çocukken sahne almaya başladı. 61 yaşındaki Kibariye, konuk olduğu programda kariyerinin başlangıcında yaşadığı zor dönemlere değindi, bakın neler söyledi... İşte yaşadığı gecekonduda elektrik olmayan Kibariye'nin hayatı...
31.08.2021 18:25
- Son Güncelleme: 31.08.2021 18:50