Kibariye çocuk yaşlarda yaşadığı olayı anlattı çirkin diye sahneye çıkartılmayan Kibariye: ’Manyak mısın’ dedi gömleğimi yırttı...

"BEN MAYMUN DEĞİLİM"

"Bu benim çok gücüme gitti, ben maymun değilim. Cengiz ağabeyle konuştum, ben böyle çıkmam, başka yerlere düğünlere giderim dedim. Manyak mısın sen dedi gömleğimi yırttı, kalacaksın burada dedi."