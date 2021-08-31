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Haberler Magazin Kibariye çocuk yaşlarda yaşadığı olayı anlattı çirkin diye sahneye çıkartılmayan Kibariye: 'Manyak mısın' dedi gömleğimi yırttı...

Kibariye çocuk yaşlarda yaşadığı olayı anlattı çirkin diye sahneye çıkartılmayan Kibariye: 'Manyak mısın' dedi gömleğimi yırttı...

Kibariye çocuk yaşlarda yaşadığı olayı anlattı. Çirkin diye sahneye çıkartılmayan Kibariye o günlere ait anıları ile gündeme bomba gibi düştü. Onun meslek yaşamı 1974 yılında İzmir'in pavyonlarında başladı. Güçlü sesiyle dinleyenleri mest eden şarkıcı Kibariye, çocukken sahne almaya başladı. 61 yaşındaki Kibariye, konuk olduğu programda kariyerinin başlangıcında yaşadığı zor dönemlere değindi, bakın neler söyledi... İşte yaşadığı gecekonduda elektrik olmayan Kibariye'nin hayatı...

31.08.2021 18:25 - Son Güncelleme: 31.08.2021 18:50
Kibariye çocuk yaşlarda yaşadığı olayı anlattı çirkin diye sahneye çıkartılmayan Kibariye: ’Manyak mısın’ dedi gömleğimi yırttı...

Kibariye çocuk yaşlarda yaşadığı olayı anlattı, çirkin diye sahneye çıkartılmayan Kibariye'nin hayatı gündeme bomba gibi düştü.

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Kibariye çocuk yaşlarda yaşadığı olayı anlattı çirkin diye sahneye çıkartılmayan Kibariye: ’Manyak mısın’ dedi gömleğimi yırttı...

İşte konuk olduğu programda kariyerinin başlangıcında yaşadığı zor dönemlere değinen Kibariye'nin hayatı...

Çocukken sahne almaya başladığını söyleyen Kibariye, o dönemlerde perde arkasından şarkı söylediğini açıkladı.

Kibariye çocuk yaşlarda yaşadığı olayı anlattı çirkin diye sahneye çıkartılmayan Kibariye: ’Manyak mısın’ dedi gömleğimi yırttı...

"ÇİRKİN BULUP SAHNEYE ÇIKARMADILAR"
Yaşadığı bir olaydan bahseden şarkıcı, şunları söyledi:

"Mucize beni oraya götürdüğünde önce beni çirkin buldular, 'güzel bi kadın değil' dediler. 'Bunu biz almayız perde arkasında okutalım, güzelse öyle okutmaya devam edelim' dediler.

Kibariye çocuk yaşlarda yaşadığı olayı anlattı çirkin diye sahneye çıkartılmayan Kibariye: ’Manyak mısın’ dedi gömleğimi yırttı...

"BEN MAYMUN DEĞİLİM"
"Bu benim çok gücüme gitti, ben maymun değilim. Cengiz ağabeyle konuştum, ben böyle çıkmam, başka yerlere düğünlere giderim dedim. Manyak mısın sen dedi gömleğimi yırttı, kalacaksın burada dedi."

Kibariye çocuk yaşlarda yaşadığı olayı anlattı çirkin diye sahneye çıkartılmayan Kibariye: ’Manyak mısın’ dedi gömleğimi yırttı...

"BÜTÜN MÜŞTERİLER BENİ İSTİYORDU"
"İstanbul'dan Ankara'dan solistler getiriliyor, bütün müşteriler beni istiyor. 'Sesi çok güzel ama göremiyoruz' diyorlar."

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