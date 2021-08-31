Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil yine çok cesur! Önce süper minisi ile sonra derin dekoltesiyle şov yaptı sosyal medya sallandı
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil yine çok cesur! Mehmet Ali Erbil'in Nergis Kumbasar ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Yasmin Erbil, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla anne-babasını gölgede bıraktı. Anne ve babasından daha çok gündem olan Yasmin, çok konuşulan Instagram paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. İddialı kıyafetleri ve cesur pozlarıyla gündemden düşmeyen Yasmin, bu kez siyah mini elbisesi ile boy gösterdi. Süper minisinin ardından bir paylaşımda daha bulunan Yasmin Erbil, derin göğüs dekoltesi ile çektiği bir videoyu takipçilerinin beğenisine sundu. Erbil'in her iki paylaşımı da sosyal medyada yoğun ilgi gördü. İşte Yasmin Erbil'in o paylaşımları...
31.08.2021 18:01
- Son Güncelleme: 31.08.2021 18:21
Yasmin Erbil, sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarına yenilerini ekledi. Ünü annesi Nergis Kumbasar ve babası Mehmet Ali Erbil'in ününü geçen Yasmin, son paylaşımıyla yine adından söz ettirdi.
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Yasmin Erbil, ilk olarak siyah mini elbisesi ile verdiği pozları Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.
Mavi derin dekolteli bluzuyla objektif karşısına geçen Yasmin Erbil'in bu paylaşımı da bir önceki kadar ilgi gördü.