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'Kibar Feyzo' filmindeki asker Aslan Cergel'in son halini görenler şaşırdı!

Türk sinema tarihinin en önemli filmlerinden biri olan "Kibar Feyzo" 1978 yılında Atıf Yılmaz yönetmenliğinde çekildi. 70'li yılların beğenilen yüzleri arasında yer alan Kemal Sunal, Müjde Ar, Adile Naşit, Şener Şen, İhsan Yüce gibi oyuncuların rol aldı. "Kibar Feyzo" filminde, Feyzo'nun ifade verirken film boyunca hiç hareket etmeden bekleyen askerlerden birinin kim olduğu ortaya çıktı. İşte 'Kibar Feyzo' filminde asker olan Aslan Cergel...

08.03.2019 17:13 - Son Güncelleme: 08.03.2019 17:13
'Kibar Feyzo' filmindeki asker Aslan Cergel'in son halini görenler şaşırdı!

Kemal Sunal ve Şener Şen'in başrolünü paylaştığı 'Kibar Feyzo' filmindeki askerin son halini görmeye hazır mısınız?

'Kibar Feyzo' filmindeki asker Aslan Cergel'in son halini görenler şaşırdı!

Efsane dizi Kaygısızlar'ın fenomen karakterleri Kültigin ve çetesini hatırlamayan yoktur.

'Kibar Feyzo' filmindeki asker Aslan Cergel'in son halini görenler şaşırdı!

Dizide Kültigin'in adamı Alper karakterini canlandıran ve çok sevilen Ömer Duran'ın son hali görenleri şaşırtıyor.

'Kibar Feyzo' filmindeki asker Aslan Cergel'in son halini görenler şaşırdı!

İşte 1998'de biten diziden sonra birçok projede rol alan Duran'ın son hali...

'Kibar Feyzo' filmindeki asker Aslan Cergel'in son halini görenler şaşırdı!
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