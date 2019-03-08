'Kibar Feyzo' filmindeki asker Aslan Cergel'in son halini görenler şaşırdı!

Türk sinema tarihinin en önemli filmlerinden biri olan "Kibar Feyzo" 1978 yılında Atıf Yılmaz yönetmenliğinde çekildi. 70'li yılların beğenilen yüzleri arasında yer alan Kemal Sunal, Müjde Ar, Adile Naşit, Şener Şen, İhsan Yüce gibi oyuncuların rol aldı. "Kibar Feyzo" filminde, Feyzo'nun ifade verirken film boyunca hiç hareket etmeden bekleyen askerlerden birinin kim olduğu ortaya çıktı. İşte 'Kibar Feyzo' filminde asker olan Aslan Cergel...

08.03.2019 17:13 - Son Güncelleme: 08.03.2019 17:13 BU GALERİYİ PAYLAŞ





