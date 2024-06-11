Ketenpere’nin Terzi Nazif’i Abidin Yerebakan’ın son haline bakın! “Maşallah abime” Son paylaşımına yorum yağdı!

Şafak Sezer, Elif Erol, Mehmet Esen, Hakan Ural, Turabi Çamkıran gibi isimlerin yer aldığı Ketenpere filminde Terzi Nazif'i canlandıran Abidin Yerebakan'ın son hali merak edildi. Kolpaçino, Kutsal Damacana: Dracoola, Kurtlar Vadisi, Kuruluş Osman, Ben Bu Cihana Sığmazam gibi yapımlarda rol alan oyuncunun sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşım ise dikkat çekti. Yerebakan'ın son haline "Maşallah abime" yorumu yapılırken ünlü oyuncu kısa sürede gündem oldu. İşte Ketenpere'nin Terzi Nazif'i Abidin Yerebakan'ın son hali...