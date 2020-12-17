Kerem Tunçeri Hande Taşkın ifşa davasında hapis şoku! İşte Aslı Enver aşkını bitiren ifşa mesajları...
Murat Boz'dan ayrıldıktan sonra gönlünü Kerem Tunçeri'ye kaptıran Aslı Enver, ifşa mesajlarıyla şoke olmuş ve ilişkisini hemen sonlandırmıştı. Model Hande Taşkın'ın Kerem Tunçeri mesajlarını ifşalaması üzerine biten ilişkinin yankıları sürmeye devam ederken elde edinilen bilgiye göre Hande Taşkın hakkında haberleşmenin gizliliğini ihlal suçundan hapis istemiyle dava açıldı.
ASLI ENVER AŞKINI BİTİREN İFŞA!
Murat Boz ayrılığının ardından Kerem Tunçeri ile yakınlaşan Aslı Enver'in ilişkisi kısa sürmüştü. Nedeni ise model Hande Taşkın ve birçok kişinin Kerem Tunçeri'nin mesajlarını ifşa etmesiydi. Yaşanan gelişme sonrasında eski basketbolcu Kerem Tunçeri, sosyal medya mesajlarını ifşa eden model Hande Taşkın'dan şikayetçi olmuştu. Başlatılan soruşturmanın ardından ifşa davasında yeni bir gelişme yaşandı.
O DÖNEM KEREM TUNÇERİ'DEN GELEN İLK AÇIKLAMA
"Yazılı ve görsel basın ya da sosyal medya hesapları üzerinden adımı kullanarak manipülatif iddia ve paylaşımlarda bulunan, kamuoyunda gerçeğe aykırı algı oluşturacak şekilde içerik yayınlayan kişilere yönelik; vicdana ve iyi niyete en fazla ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde tüm haklarımı koruyacağımı, siber saldırılara izin vermeyeceğimi ve ilgililer hakkında soruşturma başlatılmasının yanı sıra manevi tazminat davaları açılması için gerekli başvuruların yapıldığını kamuoyuna saygı ile paylaşırım."