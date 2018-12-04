Kerem Gönlüm'ün eşi Elif Gönlüm Gül Gölge'yi eskort gibi gösterdi

Ünlü basketbolcu Kerem Gönlüm'ün eşi Elif Gönlüm eşi benzeri görülmemiş bir intikama imzasını attı. Elif Gönlüm, eski sunucu Gül Gölge'nin adını, kendi açtığı bir internet sitesinde kullandı. Gül Gölge'yi eskort gibi gösteren Elif Gönlüm'ün intikamı olay yarattı.

4 Aralık 2018 Salı, 12:50:55 Güncelleme: 13:05:05
Kerem Gönlümün eşi Elif Gönlüm Gül Gölgeyi eskort gibi gösterdi

'BENİ ESKORT GİBİ GÖSTERDİ'

Eski manken ve sunucu Gül Gölge, bir dönem yakın arkadaşı olan basketbolcu Kerem Gönlüm'ün eşi Elif Gönlüm'ü savcılığa şikayet etti. Gölge dilekçesinde; Gönlüm'ün kurduğunu iddia ettiği internet sitesinde fotoğraflarının kullanılarak 200 liraya eskortluk yaptığı haberlerinin yer aldığını belirtti.

Kerem Gönlümün eşi Elif Gönlüm Gül Gölgeyi eskort gibi gösterdi

Gölge, "Elif Gönlüm telefonuma hakaret ve tehdit dolu mesajlar da atıyor" dedi. Gölge, Gönlüm'den gelen cep telefonu mesajlarını da delil olarak gösterdi.

Kerem Gönlümün eşi Elif Gönlüm Gül Gölgeyi eskort gibi gösterdi

İYİ HAL İNDİRİMİ

Şikayet sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Gönlüm'ün bilgisayarında internet siteleri kurduğu, Gölge'nin fotoğraflarını kullanarak hedef gösterdiği tespit edildi. Soruşturma sonunda ünlü mankene hakaret ve tehdit ettiği gerekçesiyle Gönlüm hakkında iddianame düzenlendi.

Kerem Gönlümün eşi Elif Gönlüm Gül Gölgeyi eskort gibi gösterdi

Hazırlanan iddianamede, Gönlüm'e hakaret ve tehdit suçlarından dava açıldı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, geçtiğimiz günlerde karar çıktı. Gönlüm'ün, iddianamede belirtilen internet sitesini oluşturduğu ve bu sitede Gölge'ye karşı hakaret içeren mesajlar yazdığı sabit olmadığından, hakaret suçundan beraatına karar verdi. Gönlüm hakkında tehdit suçundan 30 gün adli para cezası verildi.

Kerem Gönlümün eşi Elif Gönlüm Gül Gölgeyi eskort gibi gösterdi

Öte yandan mahkeme, Gönlüm hakkında iyi hal indirimi yaparak cezayı 25 güne indirdi ve beş yıl süreyle denetim altına alınmasına hükmetti.

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