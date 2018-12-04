Kerem Gönlümün eşi Elif Gönlüm Gül Gölgeyi eskort gibi gösterdi

Kerem Gönlüm'ün eşi Elif Gönlüm Gül Gölge'yi eskort gibi gösterdi
Ünlü basketbolcu Kerem Gönlüm'ün eşi Elif Gönlüm eşi benzeri görülmemiş bir intikama imzasını attı. Elif Gönlüm, eski sunucu Gül Gölge'nin adını, kendi açtığı bir internet sitesinde kullandı. Gül Gölge'yi eskort gibi gösteren Elif Gönlüm'ün intikamı olay yarattı.
'BENİ ESKORT GİBİ GÖSTERDİ'
Eski manken ve sunucu Gül Gölge, bir dönem yakın arkadaşı olan basketbolcu Kerem Gönlüm'ün eşi Elif Gönlüm'ü savcılığa şikayet etti. Gölge dilekçesinde; Gönlüm'ün kurduğunu iddia ettiği internet sitesinde fotoğraflarının kullanılarak 200 liraya eskortluk yaptığı haberlerinin yer aldığını belirtti.
Hazırlanan iddianamede, Gönlüm'e hakaret ve tehdit suçlarından dava açıldı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, geçtiğimiz günlerde karar çıktı. Gönlüm'ün, iddianamede belirtilen internet sitesini oluşturduğu ve bu sitede Gölge'ye karşı hakaret içeren mesajlar yazdığı sabit olmadığından, hakaret suçundan beraatına karar verdi. Gönlüm hakkında tehdit suçundan 30 gün adli para cezası verildi.