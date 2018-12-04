Kerem Gönlümün eşi Elif Gönlüm Gül Gölgeyi eskort gibi gösterdi

'BENİ ESKORT GİBİ GÖSTERDİ'

Eski manken ve sunucu Gül Gölge, bir dönem yakın arkadaşı olan basketbolcu Kerem Gönlüm'ün eşi Elif Gönlüm'ü savcılığa şikayet etti. Gölge dilekçesinde; Gönlüm'ün kurduğunu iddia ettiği internet sitesinde fotoğraflarının kullanılarak 200 liraya eskortluk yaptığı haberlerinin yer aldığını belirtti.