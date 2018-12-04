Ceren Hindistan'ın fotoğrafları kaçak masaj salonu kartvizitine basıldı! Ceren Hindistan kimdir?

Ceren Hindistan'ın fotoğrafları İzmir'deki bazı masaj salonu kartvizitlerine basıldı. Ceren Hindistan fotoğraflarının izinsiz olarak kullanıldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Ceren Hindistan'ın bir arkadaşının iddiasına göre, Hindistan bikinili fotoğrafları İzmir'de halka dağıtıldı.

4 Aralık 2018 Salı, 10:59:09 Güncelleme: 11:37:54
Ceren Hindistanın fotoğrafları kaçak masaj salonu kartvizitine basıldı! Ceren Hindistan kimdir?

CEREN HİNDİSTAN'A MASAJ ŞOKU!

Ceren Hindistan, İzmir'deki bazı masaj salonu kartvizitlerinde fotoğraflarının izinsiz olarak kullanıldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Ceren Hindistanın fotoğrafları kaçak masaj salonu kartvizitine basıldı! Ceren Hindistan kimdir?

CEREN HİNDİSTAN SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Avukatı, savcılığa sunduğu dilekçede şu ifadelere yer verdi: "Kartvizitlerden birinde bikinili, bir diğerinde yüzünün belirgin olduğu fotoğrafı kullanılmış. Şüpheliler hakkında dolandırıcılık, hakaret, kişisel verilerin kaydedilmesi, verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçlarından iddianame hazırlanmasını istiyoruz."

Ceren Hindistanın fotoğrafları kaçak masaj salonu kartvizitine basıldı! Ceren Hindistan kimdir?

Ceren Hindistan, fotoğraflarının olduğu kartvizitleri delil olarak savcılığa sundu.

Ceren Hindistanın fotoğrafları kaçak masaj salonu kartvizitine basıldı! Ceren Hindistan kimdir?

İddialara göre; Ceren Hindistan'ın İzmir'de oturan bir arkadaşı, 27 Kasım'da telefonla arayıp üzerinde kendi bikinili fotoğrafının olduğu kartvizitlerin Kordonboyu'nda halka dağıtıldığını anlattı.

Ceren Hindistanın fotoğrafları kaçak masaj salonu kartvizitine basıldı! Ceren Hindistan kimdir?

Kartvizitlerin üstünde aynı telefon numaraları ve adres vardı. Kartlarda, 'Masaj Terapi Salonu' gibi isimler yazıyordu. Ancak telefon numaraları aynıydı. İnternetteki aramda ise 'P.. Masaj Salonu' adlı bir işletmenin belgesine ulaşıldı. Yetkili olarak 'S... Hanım' ismi çıkıyordu.

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