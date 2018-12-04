Ceren Hindistanın fotoğrafları kaçak masaj salonu kartvizitine basıldı! Ceren Hindistan kimdir?

Ceren Hindistan'ın fotoğrafları kaçak masaj salonu kartvizitine basıldı! Ceren Hindistan kimdir?
Ceren Hindistan'ın fotoğrafları İzmir'deki bazı masaj salonu kartvizitlerine basıldı. Ceren Hindistan fotoğraflarının izinsiz olarak kullanıldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Ceren Hindistan'ın bir arkadaşının iddiasına göre, Hindistan bikinili fotoğrafları İzmir'de halka dağıtıldı.
4 Aralık 2018 Salı, 10:59:09 Güncelleme: 11:37:54
CEREN HİNDİSTAN SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
Avukatı, savcılığa sunduğu dilekçede şu ifadelere yer verdi: "Kartvizitlerden birinde bikinili, bir diğerinde yüzünün belirgin olduğu fotoğrafı kullanılmış. Şüpheliler hakkında dolandırıcılık, hakaret, kişisel verilerin kaydedilmesi, verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçlarından iddianame hazırlanmasını istiyoruz."
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