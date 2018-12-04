Ceren Hindistanın fotoğrafları kaçak masaj salonu kartvizitine basıldı! Ceren Hindistan kimdir?

Kartvizitlerin üstünde aynı telefon numaraları ve adres vardı. Kartlarda, 'Masaj Terapi Salonu' gibi isimler yazıyordu. Ancak telefon numaraları aynıydı. İnternetteki aramda ise 'P.. Masaj Salonu' adlı bir işletmenin belgesine ulaşıldı. Yetkili olarak 'S... Hanım' ismi çıkıyordu.