Kerem Bürsin'in yeni sevgilisi dekolteli elbisesiyle olay yaratan ünlü isim çıktı! Serenay Sarıkaya ile...
Kerem Bürsin ile Melisa Şenolsun'un aşk yaşadığı iddiaları magazin gündemine bomba gibi düştü. Geçtiğimiz günlerde eski aşkı Serenay Sarıakya ile olan benzerliği ile dikkat çeken Youtuber Duygu Özaslan ile aşk yaşadığı öne sürülmüştü. Özaslan iddiaları yalanlarken, Bürsin'in aşk hayatı hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte Kerem Bürsin - Melisa Şenolsun ilişkisinin detayları... Melisa Şenolsun 24 Eylül 1996 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Aslen İzmirli olan güzel oyuncu Melisa Şenolsun İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı bölümünden mezun olmuştur. 20 yaşında olan genç oyuncunun Efecan Şenolsun adlı bir erkek kardeşi bulunmaktadır. Melisa Şenolsun'un boyu 1.70 cm, kilosu ise 59 kilodur.
Serenay Sarıkaya ile 3,5 yıllık ilişkisi sona eren Kerem Bürsin'in, Youtuber Duygu Özaslan ile aşk yaşadığı öne sürülmüştü. Özaslan iddiaları yalanlarken, Bürsin'in aşk hayatı hakkında şoke eden bir iddia ortaya atıldı. Kerem Bürsin'in yeni sevgilisinin geçtiğimiz günlerde derin dekolteli yeşil saten elbisesiyle magazin gündemine bomba gibi düşen ve eleştiri yağmuruna tutulan Melisa Şenolsun olduğu iddia edildi. İşte Kerem Bürsin ve yeni aşkı hakkında ortaya çıkan yakınlaşma iddialarının detayları...
Snob Magazin'in haberine göre; Kerem Bürsin, meslektaşı Melisa Şenolsun ile duygusal bir yakınlaşma yaşadı. Bürsin, geçtiğimiz hafta Melisa Şenolsun ile birlikte ABD'nin Los Angeles şehrinde düzenlenen 2. Hollywood Türk Filmleri Festivali'ne katıldı. İddialara göre; Kerem Bürsin, festivalde giydiği yeşil kıyafet ile olay olan Melisa Şenolsun ile samimiyetini ilerletti. Bürsin ile Şenolsun'un Los Angeles'da caddeleri birlikte arşınladıkları da öne sürüldü. Festivalin bitmesinin ardından Melisa Şenolsun'un önceki gün İstanbul'a döndüğü öğrenildi. Kerem Bürsin'in ise bir süre daha ABD'deki ailesinin yanında kalacağı öğrenildi.
MELİSA ŞENOLSUN'UN OLAY ELBİSESİ - TIKLAYIN!