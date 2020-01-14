Kerem Bürsin'in yeni sevgilisi dekolteli elbisesiyle olay yaratan ünlü isim çıktı! Serenay Sarıkaya ile...

Snob Magazin'in haberine göre; Kerem Bürsin, meslektaşı Melisa Şenolsun ile duygusal bir yakınlaşma yaşadı. Bürsin, geçtiğimiz hafta Melisa Şenolsun ile birlikte ABD'nin Los Angeles şehrinde düzenlenen 2. Hollywood Türk Filmleri Festivali'ne katıldı. İddialara göre; Kerem Bürsin, festivalde giydiği yeşil kıyafet ile olay olan Melisa Şenolsun ile samimiyetini ilerletti. Bürsin ile Şenolsun'un Los Angeles'da caddeleri birlikte arşınladıkları da öne sürüldü. Festivalin bitmesinin ardından Melisa Şenolsun'un önceki gün İstanbul'a döndüğü öğrenildi. Kerem Bürsin'in ise bir süre daha ABD'deki ailesinin yanında kalacağı öğrenildi.

MELİSA ŞENOLSUN'UN OLAY ELBİSESİ - TIKLAYIN!