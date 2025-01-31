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Kerem Bürsin’in üstsüz pozunu gören Ece Erken kendini tutamadı! “Kaslı erkek sevmem ama Kerem...”

Melisa Sabancı Taban ile aşk yaşayan ünlü oyuncu Kerem Bürsin, geçen günlerde üstsüz verdiği bir pozu sosyal medya hesabında yayınlamış ve kaslarını sergilemişti. Ece Erken, sunuculuğunu üstlendiği programdan Kerem Bürsin'in o karesini görünce kendini tutamadı. Yayına konsantre olmakta zorluk çeken Erken'in sözleri dikkat çekti.

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Giriş Tarihi :31 Ocak 2025 , 16:45 Güncelleme Tarihi :31 Ocak 2025 , 16:49
Kerem Bürsin’in üstsüz pozunu gören Ece Erken kendini tutamadı! Kaslı erkek sevmem ama Kerem...

Ünlü oyuncu Kerem Bürsin, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. Bürsin, şimdi ise Ece Erken'in açıklamalarıyla gündeme geldi.

Kerem Bürsin’in üstsüz pozunu gören Ece Erken kendini tutamadı! Kaslı erkek sevmem ama Kerem...

Melisa Sabancı Taban ile aşk yaşayan ünlü oyuncu Kerem Bürsin, geçen günlerde spor salonunda verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınladı. Kaslarını sergileyen ünlü oyuncu, kısa sürede gündem oldu.

Kerem Bürsin'in üstsüz pozunu gören Ece Erken kendini tutamadı!

Kerem Bürsin’in üstsüz pozunu gören Ece Erken kendini tutamadı! Kaslı erkek sevmem ama Kerem...

Ece Erken de sunuculuğunu üstlendiği programda Kerem Bürsin'in gündem olan fotoğrafını görünce kendini tutamadı.

Kerem Bürsin’in üstsüz pozunu gören Ece Erken kendini tutamadı! Kaslı erkek sevmem ama Kerem...

Erken, Bürsin'in spor salonunda üstsüz pozuyla ilgili canlı yayında şunları söyledi: "Bazı kadınların gözü gönlü açılıyor, iyi oluyor.

İnsanın baktıkça bakası geliyor. Alır mısınız lütfen? Yayına konsantre olmak istiyorum olamıyorum.

Kerem Bürsin’in üstsüz pozunu gören Ece Erken kendini tutamadı! Kaslı erkek sevmem ama Kerem...

Kaslı erkek sevmem ama Kerem'e güzel olmuş"

Kerem Bürsin’in üstsüz pozunu gören Ece Erken kendini tutamadı! Kaslı erkek sevmem ama Kerem...

Ece Erken'in sözleri kısa sürede gündem oldu.

Kerem Bürsin’in üstsüz pozunu gören Ece Erken kendini tutamadı! Kaslı erkek sevmem ama Kerem...

İşte Kerem Bürsin'in çok konuşulan o pozu...