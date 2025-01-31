Kerem Bürsin’in üstsüz pozunu gören Ece Erken kendini tutamadı! “Kaslı erkek sevmem ama Kerem...”

Ünlü oyuncu Kerem Bürsin, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. Bürsin, şimdi ise Ece Erken'in açıklamalarıyla gündeme geldi.

Melisa Sabancı Taban ile aşk yaşayan ünlü oyuncu Kerem Bürsin, geçen günlerde spor salonunda verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınladı. Kaslarını sergileyen ünlü oyuncu, kısa sürede gündem oldu. Kerem Bürsin'in üstsüz pozunu gören Ece Erken kendini tutamadı!

Ece Erken de sunuculuğunu üstlendiği programda Kerem Bürsin'in gündem olan fotoğrafını görünce kendini tutamadı.

Erken, Bürsin'in spor salonunda üstsüz pozuyla ilgili canlı yayında şunları söyledi: "Bazı kadınların gözü gönlü açılıyor, iyi oluyor. İnsanın baktıkça bakası geliyor. Alır mısınız lütfen? Yayına konsantre olmak istiyorum olamıyorum.