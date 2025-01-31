İdo Tatlıses’in ikizlerine nazar değdi! Yasemin Şefkatli'nin paylaşımı korkuttu! “48’inci saatin sonunda bittik”

İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu İdo Tatlıses, Yasemin Şefkatlı ile 5 Kasım 2021 yılında görkemli bir düğünle dünyaevine girdi.
Ünlü çiftin bu evlilikten İbrahim Ayel ve Sinan Emir adlarını verdikleri ikiz oğulları oldu. Geçen günlerde ikizlerinin birinci yaş gününü kutlayan ünlü çiftten kötü haber geldi.
Yasemin Şefkatli oğlunun gece ateşlendiğini duyurdu. Yasemin Şefkati, "Gece Ayelikom ateşlendi. Bütün gece uyumadık. Ondan selam veremedim size. Allah'ım tüm çocuklara sağlık versin" dedi.
Şefkatli sonraki paylaşımında da, şu ifadeleri kullandı: "D��n gece Emir de kötüleşti ve ikisini de İdo'yla koynumuza alıp uyutmaya çalıştık ama burun tıkanıklığı öyle berbat bir şey ki 10 dakikada bir uyandılar. Neyse buna da şükür diyelim. Geçecek. Bizde durumlar böyleler"
Son olarak serumlu bir paylaşımda bulunan ünlü isim, "Ve 48. saatin sonunda İdo'yla bittik" şeklinde konuştu.
KOVBOY TEMALI DOĞUM GÜNÜ
İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin ikizleri Ayel ve Emir, 1 yaşına bastı. İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, bir yaşına giren ikiz oğulları için doğum günü organizasyonu gerçekleştirdi.
Kovboy temalı bir doğum günü yapan ünlü çiftin organizasyonuna birçok ünlü isim de katıldı.
Başta İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna olmak üzere birçok ünlü bu davete gelirken Zehra Çilingiroğlu ve Perihan Savaş'ın oğlu Savaş Zafer de geldi.