İdo Tatlıses’in ikizlerine nazar değdi! Yasemin Şefkatli'nin paylaşımı korkuttu! “48’inci saatin sonunda bittik”

Şefkatli sonraki paylaşımında da, şu ifadeleri kullandı: "D��n gece Emir de kötüleşti ve ikisini de İdo'yla koynumuza alıp uyutmaya çalıştık ama burun tıkanıklığı öyle berbat bir şey ki 10 dakikada bir uyandılar. Neyse buna da şükür diyelim. Geçecek. Bizde durumlar böyleler"