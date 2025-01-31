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İdo Tatlıses’in ikizlerine nazar değdi! Yasemin Şefkatli'nin paylaşımı korkuttu! “48’inci saatin sonunda bittik”

İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu İdo Tatlıses, Yasemin Şefkatlı ile 2021 yılında nikah masasına oturdu ve çiftin bu evlilikten ikiz oğulları oldu. Geçen günlerde ikizlerinin birinci yaş gününü kutlayan ünlü çiftten kötü haber geldi. Şefkatli, Instagram'daki son paylaşımında ikizlerin gece boyunca ateşlendiğini ve hiç uyumadıklarını söyledi.

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Giriş Tarihi :31 Ocak 2025 , 16:22 Güncelleme Tarihi :31 Ocak 2025 , 16:22
İdo Tatlıses’in ikizlerine nazar değdi! Yasemin Şefkatli’nin paylaşımı korkuttu! 48’inci saatin sonunda bittik

İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu İdo Tatlıses, Yasemin Şefkatlı ile 5 Kasım 2021 yılında görkemli bir düğünle dünyaevine girdi.

İdo Tatlıses’in ikizlerine nazar değdi! Yasemin Şefkatli’nin paylaşımı korkuttu! 48’inci saatin sonunda bittik

Ünlü çiftin bu evlilikten İbrahim Ayel ve Sinan Emir adlarını verdikleri ikiz oğulları oldu. Geçen günlerde ikizlerinin birinci yaş gününü kutlayan ünlü çiftten kötü haber geldi.

İdo Tatlıses’in ikizlerine nazar değdi! Yasemin Şefkatli’nin paylaşımı korkuttu! 48’inci saatin sonunda bittik

Yasemin Şefkatli oğlunun gece ateşlendiğini duyurdu. Yasemin Şefkati, "Gece Ayelikom ateşlendi. Bütün gece uyumadık. Ondan selam veremedim size. Allah'ım tüm çocuklara sağlık versin" dedi.

İdo Tatlıses’in ikizlerine nazar değdi! Yasemin Şefkatli’nin paylaşımı korkuttu! 48’inci saatin sonunda bittik

Şefkatli sonraki paylaşımında da, şu ifadeleri kullandı: "D��n gece Emir de kötüleşti ve ikisini de İdo'yla koynumuza alıp uyutmaya çalıştık ama burun tıkanıklığı öyle berbat bir şey ki 10 dakikada bir uyandılar. Neyse buna da şükür diyelim. Geçecek. Bizde durumlar böyleler"

İdo Tatlıses’in ikizlerine nazar değdi! Yasemin Şefkatli’nin paylaşımı korkuttu! 48’inci saatin sonunda bittik

Son olarak serumlu bir paylaşımda bulunan ünlü isim, "Ve 48. saatin sonunda İdo'yla bittik" şeklinde konuştu.

İdo Tatlıses’in ikizlerine nazar değdi! Yasemin Şefkatli’nin paylaşımı korkuttu! 48’inci saatin sonunda bittik

KOVBOY TEMALI DOĞUM GÜNÜ

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin ikizleri Ayel ve Emir, 1 yaşına bastı. İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, bir yaşına giren ikiz oğulları için doğum günü organizasyonu gerçekleştirdi.

İdo Tatlıses’in ikizlerine nazar değdi! Yasemin Şefkatli’nin paylaşımı korkuttu! 48’inci saatin sonunda bittik

Kovboy temalı bir doğum günü yapan ünlü çiftin organizasyonuna birçok ünlü isim de katıldı.

İdo Tatlıses’in ikizlerine nazar değdi! Yasemin Şefkatli’nin paylaşımı korkuttu! 48’inci saatin sonunda bittik

Başta İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna olmak üzere birçok ünlü bu davete gelirken Zehra Çilingiroğlu ve Perihan Savaş'ın oğlu Savaş Zafer de geldi.