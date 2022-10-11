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Haberler Magazin Kerem Bürsin eski sevgilisi Hande Erçel'in yanında! 2.5 yaşındaki yeğeni Mavi tedavi sürecine başlamıştı: "Tabii ki konuştum, çok hassas..."

Kerem Bürsin eski sevgilisi Hande Erçel'in yanında! 2.5 yaşındaki yeğeni Mavi tedavi sürecine başlamıştı: "Tabii ki konuştum, çok hassas..."

Kerem Bürsin eski sevgilisi Hande Erçel'in yanında! 2.5 yaşındaki yeğeni Mavi tedavi sürecine başlamıştı: "Tabii ki konuştum, çok hassas..."Hande Erçel'in 2.5 yaşındaki yeğeni Aylin Mavi'den gözyaşlarına boğan video! O sözler yürek sızlattı. 2.5 yaşındaki Aylin Mavi Yıldırım'ın sağlık durumu merak ediliyor. Bir magazin programında Gamze Erçel'in kızının kanser tedavisi görmeye başladığı ileri sürülmüş ardından aileden ilk açıklama gelmişti. Kızının durumunun iyi olduğunu ifade eden Gamze Erçel ve eşi Caner Yıldırım Instagram pylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Son olarak Instagram hesabında Mavi'nin uyumadan önceki konuşmalarını paylaşan Caner Yıldırım'ın o videosu sosyal medyada gündem oldu. İşte detaylar...

11.10.2022 10:31 - Son Güncelleme: 11.10.2022 10:31
Kerem Bürsin eski sevgilisi Hande Erçel’in yanında! 2.5 yaşındaki yeğeni Mavi tedavi sürecine başlamıştı: Tabii ki konuştum, çok hassas...

"TABİİ Kİ KONUŞTUM"

2.5 yaşındaki yeğeni Mavi tedavi sürecine başlamıştı... Kerem Bürsin eski sevgilisi Hande Erçel'in her anında yanında!

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Kerem Bürsin eski sevgilisi Hande Erçel’in yanında! 2.5 yaşındaki yeğeni Mavi tedavi sürecine başlamıştı: Tabii ki konuştum, çok hassas...

2019 yılında evlenen oyuncu Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel ile Caner Yıldırım, aynı sene bebekleri Aylin Mavi'yi kucaklarına aldı.

Kerem Bürsin eski sevgilisi Hande Erçel’in yanında! 2.5 yaşındaki yeğeni Mavi tedavi sürecine başlamıştı: Tabii ki konuştum, çok hassas...

Geçtiğimiz günlerde çiftin 2.5 yaşındaki kızları Aylin Mavi ile ilgili ortaya atılan iddia herkesi üzdü.

Kerem Bürsin eski sevgilisi Hande Erçel’in yanında! 2.5 yaşındaki yeğeni Mavi tedavi sürecine başlamıştı: Tabii ki konuştum, çok hassas...

Hande Erçel'in minik yeğeni Aylin Mavi Yıldırım'ın kanser olduğunun iddia edilmesinin ardından gözler aileden gelecek resmi açıklamalara çevrilmişti.

Kerem Bürsin eski sevgilisi Hande Erçel’in yanında! 2.5 yaşındaki yeğeni Mavi tedavi sürecine başlamıştı: Tabii ki konuştum, çok hassas...

Söylemezsem Olmaz programında 2,5 yaşındaki Aylin Mavi'nin sağlık durumu hakkında konuşulmasının ardından ilk sessizliği bozan kişi Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel oldu.

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