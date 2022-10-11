Kerem Bürsin eski sevgilisi Hande Erçel'in yanında! 2.5 yaşındaki yeğeni Mavi tedavi sürecine başlamıştı: "Tabii ki konuştum, çok hassas..."
Kerem Bürsin eski sevgilisi Hande Erçel'in yanında! 2.5 yaşındaki yeğeni Mavi tedavi sürecine başlamıştı: "Tabii ki konuştum, çok hassas..."Hande Erçel'in 2.5 yaşındaki yeğeni Aylin Mavi'den gözyaşlarına boğan video! O sözler yürek sızlattı. 2.5 yaşındaki Aylin Mavi Yıldırım'ın sağlık durumu merak ediliyor. Bir magazin programında Gamze Erçel'in kızının kanser tedavisi görmeye başladığı ileri sürülmüş ardından aileden ilk açıklama gelmişti. Kızının durumunun iyi olduğunu ifade eden Gamze Erçel ve eşi Caner Yıldırım Instagram pylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Son olarak Instagram hesabında Mavi'nin uyumadan önceki konuşmalarını paylaşan Caner Yıldırım'ın o videosu sosyal medyada gündem oldu. İşte detaylar...
11.10.2022 10:31 - Son Güncelleme: 11.10.2022 10:31
2019 yılında evlenen oyuncu Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel ile Caner Yıldırım, aynı sene bebekleri Aylin Mavi'yi kucaklarına aldı.
Hande Erçel'in minik yeğeni Aylin Mavi Yıldırım'ın kanser olduğunun iddia edilmesinin ardından gözler aileden gelecek resmi açıklamalara çevrilmişti.