Kerem Alışık'tan babası ve oğlu ile duygulandıran kare: “‘Baba’ diyebildiğim Sadri Alışık’ım yok ama bana ‘baba’ diyen bir Sadri Alışık var"

"BANA 'BABA' DİYEN SADRİ ALIŞIK VAR"

Kerem Alışık, çekimler sırasında sık sık gözlerinin dolduğunu söyledi: "'Baba' diyebildiğim bir Sadri Alışık'ım yok ama bana 'baba' diyen bir Sadri Alışık var. Babalar dua gibi oluyor. Görünmese de dokunuyor insana. Evlatların baba omuzundan başka gidecek yeri olmuyor ki... Baba evladın, evlat babanın ne zaman yanında olması gerekiyorsa o zaman yanında olur. Onlar için iyi gün kötü gün yoktur."