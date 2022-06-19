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Haberler Magazin Kerem Alışık'tan babası ve oğlu ile duygulandıran kare: “‘Baba’ diyebildiğim Sadri Alışık’ım yok ama bana ‘baba’ diyen bir Sadri Alışık var"

Kerem Alışık'tan babası ve oğlu ile duygulandıran kare: “‘Baba’ diyebildiğim Sadri Alışık’ım yok ama bana ‘baba’ diyen bir Sadri Alışık var"

Kerem Alışık'tan babası ve oğlu ile duygulandıran kare! Kerem Alışık, Babalar Günü için rahmetli babası Sadri Alışık ve oğlu Sadri Alışık'ın yer aldığı bir reklam filminde oynadı. 3 neslin aynı karede yer aldığı film, izleyenlere duygu dolu anlar yaşatırken, çekim sırasında Kerem Alışık da gözyaşlarına hakim olmaya çalıştı. "'Baba' diyebildiğim bir Sadri Alışık'ım yok ama bana 'baba' diyen bir Sadri Alışık var" diyen Kerem Alışık'ın ardından oğlu Sadri Alışık da, "Babam ve özlemini çektiğim dedemle aynı filmde olmak çok değerli. Babalar Günü gibi özel bir günde hiç unutmayacağımız bir anı oldu bizim için" dedi.

19.06.2022 09:20 - Son Güncelleme: 19.06.2022 09:22
Kerem Alışık’tan babası ve oğlu ile duygulandıran kare: “‘Baba’ diyebildiğim Sadri Alışık’ım yok ama bana ‘baba’ diyen bir Sadri Alışık var

ÜÇ NESİL BİR ARADA!

Kerem Alışık'tan babası ve oğlu ile duygulandıran kare! Başarılı oyuncu Kerem Alışık, Babalar Günü için kamera karşısına geçti. Bu kez Alışık'a babası rahmetli oyuncu Sadri Alışık ile oğlu yapımcı Sadri Alışık eşlik etti.

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Kerem Alışık’tan babası ve oğlu ile duygulandıran kare: “‘Baba’ diyebildiğim Sadri Alışık’ım yok ama bana ‘baba’ diyen bir Sadri Alışık var

Üç neslin aynı karede yer aldığı Film, izleyenlere duygu dolu anlar yaşatırken, geçmişe özlem dolu bir yolculuğa da çıkardı. Halkbank için hazırlanan reklam filminde baba Sadri Alışık, sinema filmlerinden unutulmaz sahneler ve fotoğraflarıyla yer aldı.

Kerem Alışık’tan babası ve oğlu ile duygulandıran kare: “‘Baba’ diyebildiğim Sadri Alışık’ım yok ama bana ‘baba’ diyen bir Sadri Alışık var

Kerem Alışık'ın 6 yaşındaki hali ile annesi Çolpan İlhan'ın görüntüleri de ekrana yansıdı. Filmde Alışık, babasının görüntülerini izleyip onunla özlem giderirken oğlu Sadri Alışık da babasını teselli etti.

Kerem Alışık’tan babası ve oğlu ile duygulandıran kare: “‘Baba’ diyebildiğim Sadri Alışık’ım yok ama bana ‘baba’ diyen bir Sadri Alışık var

Fonda Ferdi Özbeğen'in "O Günler" şarkısının çaldığı reklam filmi nostalji kokan Ses Tiyatrosu'nda çekildi.

Kerem Alışık’tan babası ve oğlu ile duygulandıran kare: “‘Baba’ diyebildiğim Sadri Alışık’ım yok ama bana ‘baba’ diyen bir Sadri Alışık var

"BANA 'BABA' DİYEN SADRİ ALIŞIK VAR"

Kerem Alışık, çekimler sırasında sık sık gözlerinin dolduğunu söyledi: "'Baba' diyebildiğim bir Sadri Alışık'ım yok ama bana 'baba' diyen bir Sadri Alışık var. Babalar dua gibi oluyor. Görünmese de dokunuyor insana. Evlatların baba omuzundan başka gidecek yeri olmuyor ki... Baba evladın, evlat babanın ne zaman yanında olması gerekiyorsa o zaman yanında olur. Onlar için iyi gün kötü gün yoktur."

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