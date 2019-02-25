Kendall Jenner, Akademi Ödülleri'nden sonra katıldığı Vanity Fair partisinde dekoltesiyle konuşuldu!
Kendall Jenner, yine adından söz ettirmeyi başardı. Güzel model Kendall Jenner, bu yıl 91'inci kez düzenlenen Akademi Ödülleri (Oscar Ödülleri) Töreni'nden sonra Vanity Fair'in geleneksel partisine katıldı. Beverly Hills'teki Wallis Annenberg Merkezi'de düzenlenen partiye, sinema, müzik ve moda dünyasının ünlüleri akın etti. Partiye katılan Kendall Jenner'ın dekoltesi ise geceyi gölgede bıraktı.
25.02.2019 11:46
- Son Güncelleme: 25.02.2019 11:46
Kendall Jenner, bu yıl 91'inci kez düzenlenen Akademi Ödülleri (Oscar Ödülleri) Töreni'nden sonra Ödül törenine katılan ya da katılmayan tüm ünlülerin buluşma noktası olan Vanity Fair'in geleneksel partisine katıldı. Dünyaca ünlü Kendall Jenner'ın giydiği elbise ise partinin konusu oldu. İşte partiye katılan konukların Oscar kırmızı halıyı gölgede bırakan kıyafetleri...
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