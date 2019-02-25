Kendall Jenner, Akademi Ödülleri'nden sonra katıldığı Vanity Fair partisinde dekoltesiyle konuşuldu!

Kendall Jenner, bu yıl 91'inci kez düzenlenen Akademi Ödülleri (Oscar Ödülleri) Töreni'nden sonra Ödül törenine katılan ya da katılmayan tüm ünlülerin buluşma noktası olan Vanity Fair'in geleneksel partisine katıldı. Dünyaca ünlü Kendall Jenner'ın giydiği elbise ise partinin konusu oldu. İşte partiye katılan konukların Oscar kırmızı halıyı gölgede bırakan kıyafetleri...