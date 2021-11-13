Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de Yeşilçam fırtınası! Kötü adam sorusunu bilemeyince...
Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümü ile yine izleyicisini ekranları başına kilitledi. Milyoner'in son bölümünde geceye Yeşilçam ile ilgili sorulan "Hangisi, Yeşilçam filmlerinde genellikle 'kötü adam' karakterini canlandırmasıyla bilinen oyunculardan biri değildir?" sorusu damgasını vurdu. Yarışmacı doğru cevabı bilemeyince yarışmadan çekildi. İşte Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran 'Yeşilçam' sorusunun cevabı...
13.11.2021 01:57
- Son Güncelleme: 13.11.2021 02:15