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Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner İster'e damga vuran amca: Soruyu bilmesine rağmen çekildi

Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümü ile yine izleyicisini ekranları başına kilitledi. Kim Milyoner Olmak İster'in yayınlanan son bölümünde geceye 67 yaşındaki İhsan Amca damgasını vurdu. Milyoner'de yarışan yaşlı adam soruyu bilmesine rağmen yarışmadan çakildi. İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına damga vuran o anlar ve yeni bölümden kareler...

01.11.2020 02:12 - Son Güncelleme: 01.11.2020 02:19
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner İster'e damga vuran amca: Soruyu bilmesine rağmen çekildi

Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümü ile yine izleyicisini ekranları başına kilitledi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner İster'e damga vuran amca: Soruyu bilmesine rağmen çekildi

Kim Milyoner Olmak İster'in yayınlanan son bölümünde geceye 67 yaşındaki İhsan Amca damgasını vurdu.

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner İster'e damga vuran amca: Soruyu bilmesine rağmen çekildi

Milyoner'de yarışan yaşlı adam soruyu bilmesine rağmen yarışmadan çakildi.

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner İster'e damga vuran amca: Soruyu bilmesine rağmen çekildi

İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına damga vuran o anlar ve yeni bölümden kareler...

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner İster'e damga vuran amca: Soruyu bilmesine rağmen çekildi

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YENİ BÖLÜM

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