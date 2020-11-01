Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner İster'e damga vuran amca: Soruyu bilmesine rağmen çekildi
Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümü ile yine izleyicisini ekranları başına kilitledi. Kim Milyoner Olmak İster'in yayınlanan son bölümünde geceye 67 yaşındaki İhsan Amca damgasını vurdu. Milyoner'de yarışan yaşlı adam soruyu bilmesine rağmen yarışmadan çakildi. İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına damga vuran o anlar ve yeni bölümden kareler...
01.11.2020 02:12
- Son Güncelleme: 01.11.2020 02:19
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