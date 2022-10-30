45’lik Ebru Şallı’dan mayolu paylaşım! Denizde öyle pozlar verdi ki! Sosyal medya ikiye bölündü: “Hiç hoş görünmüyor...”
İstanbul'da trafikte eşi Uğur Akkuş'tan şiddet gördüğü yönündeki iddialarla gündem olan Ebru Şallı, sosyal medya hesabında bir açıklamada bulunarak 'aile' vurgusu yapmıştı. Ünlü model, şimdi ise bambaşka bir paylaşımla gündeme geldi. İddiaların ardından soluğu Göcek'te alan Ebru Şallı, mayosuyla denizde verdiği pozları art arda Instagram'da yayınladı. Şallı'nın paylaşımı sosyal medyayı ikiye bölerken kısa sürede gündem oldu. İşte 45 yaşındaki Ebru Şallı'nın o paylaşımı...
30.10.2022 18:40 - Son Güncelleme: 30.10.2022 18:40
Bunun üzerine Ebru Şallı, yeni bir açıklamada bulunarak şunları söyledi: "Artık bir şey yazmak ve açıklamak istemiyorum. Ben açıklamamı yaptım. Bunun üzerine birilerini yayına bağlayıp devam etmek nedir ya? Beni çağırdınız her yere çıkmam için... Çıkmıyorum çünkü anlatacak bir şeyim yok. Sordunuz bende açıklamamı yaptım. Bitti konu kapandı. Siz aile değil misiniz?