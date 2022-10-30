45’lik Ebru Şallı’dan mayolu paylaşım! Denizde öyle pozlar verdi ki! Sosyal medya ikiye bölündü: “Hiç hoş görünmüyor...”

Bunun üzerine Ebru Şallı, yeni bir açıklamada bulunarak şunları söyledi: "Artık bir şey yazmak ve açıklamak istemiyorum. Ben açıklamamı yaptım. Bunun üzerine birilerini yayına bağlayıp devam etmek nedir ya? Beni çağırdınız her yere çıkmam için... Çıkmıyorum çünkü anlatacak bir şeyim yok. Sordunuz bende açıklamamı yaptım. Bitti konu kapandı. Siz aile değil misiniz?