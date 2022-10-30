Vav TV İzle
Haberler Magazin 45’lik Ebru Şallı’dan mayolu paylaşım! Denizde öyle pozlar verdi ki! Sosyal medya ikiye bölündü: “Hiç hoş görünmüyor...”

45’lik Ebru Şallı’dan mayolu paylaşım! Denizde öyle pozlar verdi ki! Sosyal medya ikiye bölündü: “Hiç hoş görünmüyor...”

İstanbul'da trafikte eşi Uğur Akkuş'tan şiddet gördüğü yönündeki iddialarla gündem olan Ebru Şallı, sosyal medya hesabında bir açıklamada bulunarak 'aile' vurgusu yapmıştı. Ünlü model, şimdi ise bambaşka bir paylaşımla gündeme geldi. İddiaların ardından soluğu Göcek'te alan Ebru Şallı, mayosuyla denizde verdiği pozları art arda Instagram'da yayınladı. Şallı'nın paylaşımı sosyal medyayı ikiye bölerken kısa sürede gündem oldu. İşte 45 yaşındaki Ebru Şallı'nın o paylaşımı...

30.10.2022 18:40 - Son Güncelleme: 30.10.2022 18:40
45’lik Ebru Şallı’dan mayolu paylaşım! Denizde öyle pozlar verdi ki! Sosyal medya ikiye bölündü: “Hiç hoş görünmüyor...”

Ebru Şallı, geçen günlerde eşi Uğur Akkuş tarafından şiddet gördüğü iddialarıyla gündeme geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
45’lik Ebru Şallı’dan mayolu paylaşım! Denizde öyle pozlar verdi ki! Sosyal medya ikiye bölündü: “Hiç hoş görünmüyor...”

Şallı iddiaları yalanlarken bir magazin programına konuşan görgü tanığının anlattıkları kafa karıştırdı.

45’lik Ebru Şallı’dan mayolu paylaşım! Denizde öyle pozlar verdi ki! Sosyal medya ikiye bölündü: “Hiç hoş görünmüyor...”

Bunun üzerine Ebru Şallı, yeni bir açıklamada bulunarak şunları söyledi: "Artık bir şey yazmak ve açıklamak istemiyorum. Ben açıklamamı yaptım. Bunun üzerine birilerini yayına bağlayıp devam etmek nedir ya? Beni çağırdınız her yere çıkmam için... Çıkmıyorum çünkü anlatacak bir şeyim yok. Sordunuz bende açıklamamı yaptım. Bitti konu kapandı. Siz aile değil misiniz?

45’lik Ebru Şallı’dan mayolu paylaşım! Denizde öyle pozlar verdi ki! Sosyal medya ikiye bölündü: “Hiç hoş görünmüyor...”

Aile arasında, karı koca arasında tartışma da olur, fikir ayrılıkları da olur. Sizde olmuyor mu hiç? Yoksa robot gibi mi yaşıyorsunuz anlamadım. Şiddet görsem zaten söylerim, ayrıca şikayetimi de yaparım. Annem yapsa onu da şikayet ederim.

45’lik Ebru Şallı’dan mayolu paylaşım! Denizde öyle pozlar verdi ki! Sosyal medya ikiye bölündü: “Hiç hoş görünmüyor...”

İstediğiniz Ebru'yu daha çok üzmekse, oldu. Başardınız! Ya hanginiz benim yaşadığım emsali olmayan acıyı yasadı? Ve bu acıya kim katlanabilir? Hiç mi empati yapamıyorsunuz? Evladını kaybetmiş bir anne var karşınızda! Asıl şiddeti siz uyguluyorsunuz bana! Artık herkes bir kendine gelsin!"

SON DAKİKA