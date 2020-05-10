Kenan İmirzalıoğlu'nun hamile eşi Sinem Kobal'ın annesine bakın! 'Güzelliğini annesinden almış belli'
Sinem Kobal'ın hamileliği gündeme bomba gibi düştü. 15 haftalık hamile olan Sinem Kobal, kız bebek bekliyor. Uzun bir süredir yeni projede yer almayan Kobal, evliliğin tadını çıkartıyor. 32 yaşındaki Sinem Kobal, Anneler Günü'nde annesi Nuray Kobal ile fotoğrafını paylaştı. Kenan İmirzalıoğlu'nun kayınpederi ve kayınvalidesini görmeye hazır mısınız? İşte sosyal medyanın en çok konuştuğu anne - kız, Sinem Kobal ve annesi Nuray Kobal...
Mutlu evliliği ile ünlüler dünyasında parmakla gösterilen çiftler arasında olan Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, bebek haberi ile gündeme bomba gibi düştü. 15 haftalık hamile olan Sinem Kobal, annesi ile fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Anne adayı Sinem Kobal ve annesi Nuray Kobal, sosyal medyanın en çok konuşulan anne - kızı oldu. İşte ünlü isimlerin aileleri...