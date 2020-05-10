Kenan İmirzalıoğlu'nun hamile eşi Sinem Kobal'ın annesine bakın! 'Güzelliğini annesinden almış belli'

Mutlu evliliği ile ünlüler dünyasında parmakla gösterilen çiftler arasında olan Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, bebek haberi ile gündeme bomba gibi düştü. 15 haftalık hamile olan Sinem Kobal, annesi ile fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Anne adayı Sinem Kobal ve annesi Nuray Kobal, sosyal medyanın en çok konuşulan anne - kızı oldu. İşte ünlü isimlerin aileleri...