Hepsi grubunun Cemre'si son halini eleştirenlere isyan etti! "Damarlarımı çok seviyorum"
Hepsi grubunun üyelerinden Cemre Kemer'in zayıflığı yine çok konuşuldu. Zayıflığı ile zaman zaman gündeme gelen ünlü şarkıcı, daha önce yaptığı açıklamada, böyle mutlu olduğunu belirtmişti. Kemer,fiziğinden dolayı kendisine yorum yazan takipçilerine, "Çok zayıfsın, kilo al" yorumları üzerine, "Kilo al yazmayın, başka bir konumuz olabilsin. Damarlarımı da çok seviyorum" karşılığını verdi. İşte Hepsi grubunun çıtı pıtı Cemre'si Cemre Kemer'in son hali...
Şarkıcı Cemre Kemer bir deri bir kemik kaldı. Bir döneme damga vuran Hepsi grubunun üyelerinden Cemre Kemer, takipçilerinin, "Çok zayıfsın, kilo al" şeklindeki yorumlarına cevap verdi. Cemre Kemer,fiziğinden dolayı kendisine yorum yazan takipçilerine, "Çok zayıfsın, kilo al" yorumları üzerine, "Kilo al yazmayın, başka bir konumuz olabilsin. Damarlarımı da çok seviyorum" karşılığını verdi.
Zayıflığı ile zaman zaman gündeme gelen ünlü şarkıcı, daha önce yaptığı açıklamada, böyle mutlu olduğunu belirtmişti: Ben kendimi bildim bileli aynı kilodayım. İki yukarı, iki aşağı, okulda bale öğrencisiyken de bu böyleydi. İki sene evvel kortizon kullanarak uzun bir tedavi oldum, yine almadım. Ortalama 17 yıldır. Beğensinler, beğenmesinler hiç problem değil. Sağlığım yerinde, kan tahlillerim gayet iyi ben buyum.