Haberler Galeri Magazin Hepsi grubunun Cemre'si son halini eleştirenlere isyan etti! "Damarlarımı çok seviyorum"

Hepsi grubunun Cemre'si son halini eleştirenlere isyan etti! "Damarlarımı çok seviyorum"

Hepsi grubunun üyelerinden Cemre Kemer'in zayıflığı yine çok konuşuldu. Zayıflığı ile zaman zaman gündeme gelen ünlü şarkıcı, daha önce yaptığı açıklamada, böyle mutlu olduğunu belirtmişti. Kemer,fiziğinden dolayı kendisine yorum yazan takipçilerine, "Çok zayıfsın, kilo al" yorumları üzerine, "Kilo al yazmayın, başka bir konumuz olabilsin. Damarlarımı da çok seviyorum" karşılığını verdi. İşte Hepsi grubunun çıtı pıtı Cemre'si Cemre Kemer'in son hali...

10.07.2020 12:06 - Son Güncelleme: 10.07.2020 12:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





