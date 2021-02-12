Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal paylaştı sosyal medya yıkıldı! Maceraperest Sinem Kobal'ın eski haline bakın!

Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal paylaştı sosyal medya yıkıldı! Maceraperest Sinem Kobal, eski yıllara ait bir fotoğrafla arkadaşının doğum gününü kutladı. Kısa sürede sosyal medyada eski haliyle gündem olan çiçeği burnunda anne Sinem Kobal, güzelliğiyle bir kez daha herkesi kendisine hayran bıraktı.