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Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal paylaştı sosyal medya yıkıldı! Maceraperest Sinem Kobal'ın eski haline bakın!

Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal paylaştı sosyal medya yıkıldı! Arkadaşının doğum gününü kutlayan Sinem'in eski halini görenler ünlü oyuncunun güzelliğine hayran kaldı. Ekim ayında kızı Lalin İmirzalıoğlu'nu kucağına alan Sinem Kobal Instagram paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Son olarak arkadaşının doğum gününü kutladığı macera dolu anlardan bir kare paylaşan Sinem Kobal'ın eski hali sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Son günlerde annelik güzelliğiyle dikkat çeken Sinem Kobal, eski haliyle de büyük beğeni topladı.

12.02.2021 17:59 - Son Güncelleme: 13.02.2021 08:51
Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal paylaştı sosyal medya yıkıldı! Maceraperest Sinem Kobal'ın eski haline bakın!

Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal paylaştı sosyal medya yıkıldı! Maceraperest Sinem Kobal, eski yıllara ait bir fotoğrafla arkadaşının doğum gününü kutladı. Kısa sürede sosyal medyada eski haliyle gündem olan çiçeği burnunda anne Sinem Kobal, güzelliğiyle bir kez daha herkesi kendisine hayran bıraktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal paylaştı sosyal medya yıkıldı! Maceraperest Sinem Kobal'ın eski haline bakın!

ÜNLÜLERİN YILLAR İÇERİSİNDEKİ DEĞİŞİMLERİ

Arkadaşıyla bu fotoğrafını paylaşan Sinem Kobal'ın yıllar içindeki değişimi merak konusu oldu. İşte Sinem Kobal başta olmak üzere ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...
Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal paylaştı sosyal medya yıkıldı! Maceraperest Sinem Kobal'ın eski haline bakın!

BİRKAN SOKULLU

Yer aldığı dizideki performansı ile beğeni toplayan Birkan Sokullu'nun 15 yıl önceki halleri sosyal medyaya bomba gibi düştü.

Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal paylaştı sosyal medya yıkıldı! Maceraperest Sinem Kobal'ın eski haline bakın!

Yakışıklı oyuncu, 2005 yılında Tuğba Ekinci'nin popüler olan O Şimdi Asker albümünde yer alan Kutu Kutu şarkısının klibinde rol aldı.

Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal paylaştı sosyal medya yıkıldı! Maceraperest Sinem Kobal'ın eski haline bakın!