Kenan İmirzalıoğlu’nun biricik kızı sosyal medyayı salladı! Sinem Kobal kızı Lalin’le sporda! “Ne kadar büyümüş”

ATV erkranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'in yakışıklı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Sinem Kobal, büyük kızı Lalin ile yeni bir paylaşımda bulundu. Kobal, Lalin ile spor yaptığı anlara ait bir kareyi Instagram sayfasında yayınladı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının ilgi gösterdiği paylaşım, kısa süre içinde gündem oldu. Lalin için "Ne kadar büyümüş" yorumu yapıldı. İşte Sinem Kobal'ın anne-kız paylaşımı...
ATV ekranlarının sevilen programı Kim Milyoner Olmak İster'in başarılı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, 2016 yılında meslektaşı Sinem Kobal'la hayatını birleştirdi.
Oyuncu çiftin bu evlilikten Lalin ve Leyla adlarında iki evladı oldu. Sosyal medyayı aktif kullanan Kobal, ilk göz ağrısı Lalin'le Instagram hesabında bir paylaşımda bulundu.
Anne kız paylaşımı yapan Kobal, Lalin ile spor yaptığı anlara ait bir kareyi takipçilerinin beğenisine sundu.