Kenan İmirzalıoğlu’nun biricik kızı sosyal medyayı salladı! Sinem Kobal kızı Lalin’le sporda! “Ne kadar büyümüş”

ATV erkranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'in yakışıklı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Sinem Kobal, büyük kızı Lalin ile yeni bir paylaşımda bulundu. Kobal, Lalin ile spor yaptığı anlara ait bir kareyi Instagram sayfasında yayınladı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının ilgi gösterdiği paylaşım, kısa süre içinde gündem oldu. Lalin için "Ne kadar büyümüş" yorumu yapıldı. İşte Sinem Kobal'ın anne-kız paylaşımı...