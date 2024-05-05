Dolunay Soysert’in eski eşi Sen Anlat Karadeniz’in yıldızı çıktı! 10 yıl evli kaldı! Yurdaer Okur ile Tayanç Ayaydın’ın partneri meğer...

Kariyeri boyunca birçok dizide rol alan ünlü oyuncu Dolunay Soysert'in özel hayatı merak edildi. Şimdilerde Yurdaer Okur ile Tayanç Ayaydın'ın partner olan Soysert hakkındaki bir gerçek ise duyanları şaşkına çevirdi. Ünlü oyuncunun, Sen Anlat Karadeniz'in yıldızıyla 10 yıl evli kaldığı ortaya çıktı. Bakın Dolunay Soysert'in eski eşi hangi ünlü oyuncuymuş...
İkimizin Sırrı, Çılgın Bediş, Omuz Omuza, Kayıp ve daha birçok dizide rol alan Dolunay Soysert'in hayatı merak konusu oldu.
Ünlü oyuncu hakkında araştırma yapanlar, özellikle "Dolunay Soysert evli mi?", "Dolunay Soysert'in eski eşi kim?" sorularının yanıtını arattı.
Kariyeri kadar özel hayatıyla da dikkat çeken Soysert'in eski eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.