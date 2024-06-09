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Kenan İmirzalıoğlu'nun askerlik fotoğraflarına bakın! Kim Milyoner Olmak İster'in başarılı sunucusu görenleri şaşırttı! 2009 yılından...

Her hafta Pazar günleri ATV ekranlarında Kim Milyoner Olmak İster programında izleyici ile buluşan başarılı sunucu Kenan İmirzalıoğlu, milyonlar tarafından yakından takip ediliyor. 14 Mayıs 2016 yılında Sinem Kobal ile nikah masasına oturan Kenan İmirzalıoğlu, Lalin ve Leyla adında kızlarıyla baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Milyonlar Kenan İmirzalıoğlu'nu yakından takip ederken ünlü sunucunun yıllar önceki askerlik fotoğrafları ortaya çıktı. İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun 2009 yılında çekilen askerlik fotoğrafları...

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Giriş Tarihi 09 Haziran 2024, 20:06 Güncelleme 09 Haziran 2024, 20:07
Kenan İmirzalıoğlu’nun askerlik fotoğraflarına bakın! Kim Milyoner Olmak İster’in başarılı sunucusu görenleri şaşırttı! 2009 yılından... 1

Her Pazar günü Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunuculuğunu üstlenen Kenan İmirzalıoğlu, 2016 yılında meslektaşı güzel oyuncu Sinem Kobal'la hayatını birleştirdi.

Kenan İmirzalıoğlu’nun askerlik fotoğraflarına bakın! Kim Milyoner Olmak İster’in başarılı sunucusu görenleri şaşırttı! 2009 yılından... 2

İKİ KIZI OLDU

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın bu mutlu evliliğinden Lalin ve Leyla adında iki kızı oldu.

Kenan İmirzalıoğlu’nun askerlik fotoğraflarına bakın! Kim Milyoner Olmak İster’in başarılı sunucusu görenleri şaşırttı! 2009 yılından... 3

TANIŞMA HİKAYELERİ OLAY OLMUŞTU

Geçtiğimiz zamanlarda Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun tanışma hikayesi sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.

Sinem Kobal o anları; "Hatırlamaz mıyım? Görür görmez çarpıldığım biri. İlk karşılaştığımızda da tabii ki kendisi enerjisiyle çarpmıştı. Farkında da değildim o kadar. Tuttu kolumdan çekti diyebilirim. Ben de böyle kaldım tabii ki.

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