Kenan İmirzalıoğlu'nun askerlik fotoğraflarına bakın! Kim Milyoner Olmak İster'in başarılı sunucusu görenleri şaşırttı! 2009 yılından...

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal 'ın bu mutlu evliliğinden Lalin ve Leyla adında iki kızı oldu.

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TANIŞMA HİKAYELERİ OLAY OLMUŞTU

Geçtiğimiz zamanlarda Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun tanışma hikayesi sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.

Sinem Kobal o anları; "Hatırlamaz mıyım? Görür görmez çarpıldığım biri. İlk karşılaştığımızda da tabii ki kendisi enerjisiyle çarpmıştı. Farkında da değildim o kadar. Tuttu kolumdan çekti diyebilirim. Ben de böyle kaldım tabii ki.