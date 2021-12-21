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Haberler Magazin Kenan İmirzalıoğlu'nun 4 aylık hamile eşi Sinem Kobal kızı Lalin ile gezmede! İlk kez açıkladı, ikinci bebeğinin doğumu...

Kenan İmirzalıoğlu'nun 4 aylık hamile eşi Sinem Kobal kızı Lalin ile gezmede! İlk kez açıkladı, ikinci bebeğinin doğumu...

Kenan İmirzalıoğlu'nun 4 aylık hamile eşi Sinem Kobal kızı Lalin ile gezmede! İlk kez açıkladı, ikinci bebeğinin doğumunu İstanbul'da gerçekleştireceğini ifade eden Sinem Kobal, son haliyle dikkat çekti. 2016 yılında nikah masasına oturan Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu 1.5 sene önce ilk çocukları Lalin'i kucağına almıştı. Kızı Lalin ile birlikte Bebek'te objektiflere takılan 34 yaşındaki oyuncu, çevredekilerin ilgi odağı oldu. 4 aylık hamile olan Sinem Kobal, fit haliyle de dikkatleri üzerine çekti. Bu kez kızının yüzünü gizlemeyen Kobal, ikinci kez gerçekleşecek olan doğumu hakkında ilk kez konuştu.

21.12.2021 10:27 - Son Güncelleme: 21.12.2021 10:30
Kenan İmirzalıoğlu’nun 4 aylık hamile eşi Sinem Kobal kızı Lalin ile gezmede! İlk kez açıkladı, ikinci bebeğinin doğumu...

Kenan İmirzalıoğlu'nun 4 aylık hamile eşi Sinem Kobal kızı Lalin ile gezmede! Altı yıl önce evlenen Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu kısa süre önce ilk çocukları Lalin'i kucağına almıştı.

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Kenan İmirzalıoğlu’nun 4 aylık hamile eşi Sinem Kobal kızı Lalin ile gezmede! İlk kez açıkladı, ikinci bebeğinin doğumu...

Mutlu evlilikleriyle sanat dünyasının en sevilen çiftlerinden olan Kobal ve İmirzalıoğlu'ndan ikinci çocuk müjdesi gelmişti.

Kenan İmirzalıoğlu’nun 4 aylık hamile eşi Sinem Kobal kızı Lalin ile gezmede! İlk kez açıkladı, ikinci bebeğinin doğumu...

KIZIYLA GEZMELERDE

Kobal önceki gün kızı Lalin'le Bebek'te görüntülendi. Kızının yüzünü sosyal medyada göstermeyen oyuncu Lalin'i kucağında taşıdı. Gözlerden uzak olmaya çalışan güzel oyuncu, tüm zamanını kızıyla ilgilenerek geçirdiğini söyledi.

Kenan İmirzalıoğlu’nun 4 aylık hamile eşi Sinem Kobal kızı Lalin ile gezmede! İlk kez açıkladı, ikinci bebeğinin doğumu...

LALİN ETRAFA GÜLÜCÜKLER SAÇTI

Doğumu İstanbul'da yapacağını belirten Kobal'ın, henüz kilo almadığı görüldü. Annesine yöneltilen soruları dikkatle dinleyen ve kameralara şaşkınlıkla bakan Lalin, etrafa gülücükler saçtı.

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Kenan İmirzalıoğlu’nun 4 aylık hamile eşi Sinem Kobal kızı Lalin ile gezmede! İlk kez açıkladı, ikinci bebeğinin doğumu...

"İSİM DÜŞÜNMEDİK"

Dört aylık hamile oyuncu, aynı heyecanı tekrar yaşadığını dile getirdi. Kobal, "İkinci bebeğimi de sabırsızlıkla bekliyorum, mutluyum. Daha hiç düşünmedik, teşekkür ederim" dedi.

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