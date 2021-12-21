Kenan İmirzalıoğlu'nun 4 aylık hamile eşi Sinem Kobal kızı Lalin ile gezmede! İlk kez açıkladı, ikinci bebeğinin doğumu...
Kenan İmirzalıoğlu'nun 4 aylık hamile eşi Sinem Kobal kızı Lalin ile gezmede! İlk kez açıkladı, ikinci bebeğinin doğumunu İstanbul'da gerçekleştireceğini ifade eden Sinem Kobal, son haliyle dikkat çekti. 2016 yılında nikah masasına oturan Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu 1.5 sene önce ilk çocukları Lalin'i kucağına almıştı. Kızı Lalin ile birlikte Bebek'te objektiflere takılan 34 yaşındaki oyuncu, çevredekilerin ilgi odağı oldu. 4 aylık hamile olan Sinem Kobal, fit haliyle de dikkatleri üzerine çekti. Bu kez kızının yüzünü gizlemeyen Kobal, ikinci kez gerçekleşecek olan doğumu hakkında ilk kez konuştu.
21.12.2021 10:27
- Son Güncelleme: 21.12.2021 10:30
Kenan İmirzalıoğlu'nun 4 aylık hamile eşi Sinem Kobal kızı Lalin ile gezmede! Altı yıl önce evlenen Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu kısa süre önce ilk çocukları Lalin'i kucağına almıştı.