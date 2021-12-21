Kenan İmirzalıoğlu’nun 4 aylık hamile eşi Sinem Kobal kızı Lalin ile gezmede! İlk kez açıkladı, ikinci bebeğinin doğumu...

"İSİM DÜŞÜNMEDİK"

Dört aylık hamile oyuncu, aynı heyecanı tekrar yaşadığını dile getirdi. Kobal, "İkinci bebeğimi de sabırsızlıkla bekliyorum, mutluyum. Daha hiç düşünmedik, teşekkür ederim" dedi.