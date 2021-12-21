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Haberler Magazin Ebru Gündeş'in beyin kanaması geçirdiği an, yürekler ağızlara gelmişti... Ebru Gündeş adını tarihe yazdırdı işte o anlar!

Ebru Gündeş'in beyin kanaması geçirdiği an, yürekler ağızlara gelmişti... Ebru Gündeş adını tarihe yazdırdı işte o anlar!

Ebru Gündeş'in beyin kanaması geçirdiği an, yürekler ağızlara gelmişti... Ebru Gündeş adını tarihe yazdırdı. Ebru Gündeş, geçirdiği beyin kanaması sonrası adını tıp dünyasında literatüre soktu. 21 yıl önce albüm tanıtımı gecesinde kameralar önünde beyin kanaması geçiren Ebru Gündeş, dünya tarihinde ilk kez beyin kanaması geçirme sırada görüntülenen ilk kişi olarak adını literatüre yazdırdı.

21.12.2021 10:44 - Son Güncelleme: 21.12.2021 10:51
Ebru Gündeş’in beyin kanaması geçirdiği an, yürekler ağızlara gelmişti... Ebru Gündeş adını tarihe yazdırdı işte o anlar!

EBRU GÜNDEŞ ADINI TARİHE YAZDIRDI

Ebru Gündeş'in beyin kanaması geçirdiği an, yürekler ağızlara gelmişti... 90'lı yılların en popüler isimleri arasında yer alan başarılı şarkıcı, Dön Ne Olur albümünün tanıtım gecesinde geçirdiği beyin kanaması sonrası hayatının en zor günlerini yaşadı.

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Ebru Gündeş’in beyin kanaması geçirdiği an, yürekler ağızlara gelmişti... Ebru Gündeş adını tarihe yazdırdı işte o anlar!

21 YIL ÖNCE HER ŞEY KAYIT ALTINA ALINDI

Ebru Gündeş, 21 yıl önce Dön Ne Olur şarkısının tanıtımı için stüdyoda basının karşısına çıktı. Dön Ne Olur şarkısını söylemek isterken birden yardımcısına işaret ederek "Başım dönüyor" dedi.

Ebru Gündeş’in beyin kanaması geçirdiği an, yürekler ağızlara gelmişti... Ebru Gündeş adını tarihe yazdırdı işte o anlar!

Kimsenin bu elim olaydan daha haberi yoktu. Bu esnada kameralar da Ebru Gündeş'e odaklanmıştı. Gündeş'in gözleri bir anda kaymaya başladıktan hemen sonra sanatçı olduğu yere düşmüştü.

Ebru Gündeş’in beyin kanaması geçirdiği an, yürekler ağızlara gelmişti... Ebru Gündeş adını tarihe yazdırdı işte o anlar!

Albümün müzik direktörü İlyas Tetik hemen Ebru Gündeş'i kucağına aldı. Ambulans çağrıldı ve vakit kaybetmeden ünlü şarkıcı hastaneye kaldırıldı.

Ebru Gündeş’in beyin kanaması geçirdiği an, yürekler ağızlara gelmişti... Ebru Gündeş adını tarihe yazdırdı işte o anlar!

LİTERATÜRE GEÇTİ

Tedavi sonrası sağlığına kavuşan Ebru Gündeş adını tarihe yazdırdı. Zira beyin kanaması geçirdiği sırada görüntülenen tek kişi olarak adını literatüre yazdırdı.

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