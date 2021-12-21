Ebru Gündeş’in beyin kanaması geçirdiği an, yürekler ağızlara gelmişti... Ebru Gündeş adını tarihe yazdırdı işte o anlar!

21 YIL ÖNCE HER ŞEY KAYIT ALTINA ALINDI

Ebru Gündeş, 21 yıl önce Dön Ne Olur şarkısının tanıtımı için stüdyoda basının karşısına çıktı. Dön Ne Olur şarkısını söylemek isterken birden yardımcısına işaret ederek "Başım dönüyor" dedi.