Ebru Gündeş'in beyin kanaması geçirdiği an, yürekler ağızlara gelmişti... Ebru Gündeş adını tarihe yazdırdı işte o anlar!
Ebru Gündeş'in beyin kanaması geçirdiği an, yürekler ağızlara gelmişti... Ebru Gündeş adını tarihe yazdırdı. Ebru Gündeş, geçirdiği beyin kanaması sonrası adını tıp dünyasında literatüre soktu. 21 yıl önce albüm tanıtımı gecesinde kameralar önünde beyin kanaması geçiren Ebru Gündeş, dünya tarihinde ilk kez beyin kanaması geçirme sırada görüntülenen ilk kişi olarak adını literatüre yazdırdı.
EBRU GÜNDEŞ ADINI TARİHE YAZDIRDI
Ebru Gündeş'in beyin kanaması geçirdiği an, yürekler ağızlara gelmişti... 90'lı yılların en popüler isimleri arasında yer alan başarılı şarkıcı, Dön Ne Olur albümünün tanıtım gecesinde geçirdiği beyin kanaması sonrası hayatının en zor günlerini yaşadı.
21 YIL ÖNCE HER ŞEY KAYIT ALTINA ALINDI
Ebru Gündeş, 21 yıl önce Dön Ne Olur şarkısının tanıtımı için stüdyoda basının karşısına çıktı. Dön Ne Olur şarkısını söylemek isterken birden yardımcısına işaret ederek "Başım dönüyor" dedi.
Kimsenin bu elim olaydan daha haberi yoktu. Bu esnada kameralar da Ebru Gündeş'e odaklanmıştı. Gündeş'in gözleri bir anda kaymaya başladıktan hemen sonra sanatçı olduğu yere düşmüştü.
LİTERATÜRE GEÇTİ
Tedavi sonrası sağlığına kavuşan Ebru Gündeş adını tarihe yazdırdı. Zira beyin kanaması geçirdiği sırada görüntülenen tek kişi olarak adını literatüre yazdırdı.