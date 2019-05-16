Kenan İmirzalıoğlu'dan eşi Sinem Kobal'a 60 bin liralık hediye!

Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, bundan 3 yıl önce dünyaevine girmişti. Çiftin mutlu evliliği bu süre zarfında devam etti. Eşi Sinem Kobal'a yaptığı romantik jestlerle bilinen Kenan İmirzalıoğlu, evlilik yıl dönümü için kesenin ağzını açtı. Yakışıklı oyuncu, 3. evlilik yıldönümünde eşini düğünlerinin yapıldığı Cunda'ya götürdü. Ünlü oyuncu, Kobal'a 60 bin liralık Cartier bileklik de armağan etti.

16.05.2019 14:03 - Son Güncelleme: 16.05.2019 14:03 BU GALERİYİ PAYLAŞ





