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Kenan İmirzalıoğlu'dan eşi Sinem Kobal'a 60 bin liralık hediye!

Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, bundan 3 yıl önce dünyaevine girmişti. Çiftin mutlu evliliği bu süre zarfında devam etti. Eşi Sinem Kobal'a yaptığı romantik jestlerle bilinen Kenan İmirzalıoğlu, evlilik yıl dönümü için kesenin ağzını açtı. Yakışıklı oyuncu, 3. evlilik yıldönümünde eşini düğünlerinin yapıldığı Cunda'ya götürdü. Ünlü oyuncu, Kobal'a 60 bin liralık Cartier bileklik de armağan etti.

16.05.2019 14:03 - Son Güncelleme: 16.05.2019 14:03
Kenan İmirzalıoğlu'dan eşi Sinem Kobal'a büyük jest! Evlilik yıl dönümlerinde…

Üç yıl önce Cunda'da dünyaevine giren Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, evlilik yıl dönümlerinde masalın başladığı yere gitti.

Kenan İmirzalıoğlu'dan eşi Sinem Kobal'a büyük jest! Evlilik yıl dönümlerinde…

Eşine yaptığı romantik jestlerle bilinen İmirzalıoğlu, evlilik yıl dönümlerini kutlamak için önceki gün Kobal'la Ege'nin yolunu tuttu.

Kenan İmirzalıoğlu'dan eşi Sinem Kobal'a büyük jest! Evlilik yıl dönümlerinde…

AYVALIK'TA AŞK TAZELEDİLER!

Bugüne kadar aşklarını hep gözlerden uzak yaşamaya dikkat eden ikili, yaz sezonunun başlamamış olmasından dolayı da Ayvalık sokaklarında rahatça dolaşıp baş başa romantik anlar yaşadı.

Kenan İmirzalıoğlu'dan eşi Sinem Kobal'a büyük jest! Evlilik yıl dönümlerinde…

Yakışıklı oyuncunun 3. evlilik yıl dönümünde eşine jesti bununla sınırlı kalmadı.

Kenan İmirzalıoğlu'dan eşi Sinem Kobal'a büyük jest! Evlilik yıl dönümlerinde…

10 BİN DOLARLIK HEDİYE!

İmirzalıoğlu, güzel oyuncuya yıl dönümü hediyesi olarak da 10 bin dolarlık (yaklaşık 60 bin lira) bileklik hediye etti.

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