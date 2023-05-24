Kenan İmirzalıoğlu Sinem Kobal'la olan evliliğini ilk kez anlattı! İlk değil 4. görüşte aşk "40'mdan sonra tekrar aşkla karşılaşır mıyım?"
Sinem Kobal ile mutlu evliliklerini Lalin ve Leyla adında iki kız çocuğuyla taçlandıran, şimdilerde Kim Milyoner Olmak İster?'le ekranların en çok konuşulan programlarından birine imzasını atan Kenan İmirzalıoğlu ilk kez bu kadar özelini anlattı. Bir programın konuğu olan İmirzalıoğlu, Sinem Kobal'la evliliğine ve ona olan aşkına dair çok özel açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...
24.05.2023 10:08 - Son Güncelleme: 24.05.2023 10:08
Kenan İmirzalıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunduğu "Empati" programının konuğu oldu. Sinem Kobal ile evli olan ünlü oyuncu, "Aşka inanır mısın" sorusuna şu yanıtı verdi: