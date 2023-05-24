Vav TV İzle
Haberler Magazin Kenan İmirzalıoğlu Sinem Kobal'la olan evliliğini ilk kez anlattı! İlk değil 4. görüşte aşk "40'mdan sonra tekrar aşkla karşılaşır mıyım?"

Kenan İmirzalıoğlu Sinem Kobal'la olan evliliğini ilk kez anlattı! İlk değil 4. görüşte aşk "40'mdan sonra tekrar aşkla karşılaşır mıyım?"

Sinem Kobal ile mutlu evliliklerini Lalin ve Leyla adında iki kız çocuğuyla taçlandıran, şimdilerde Kim Milyoner Olmak İster?'le ekranların en çok konuşulan programlarından birine imzasını atan Kenan İmirzalıoğlu ilk kez bu kadar özelini anlattı. Bir programın konuğu olan İmirzalıoğlu, Sinem Kobal'la evliliğine ve ona olan aşkına dair çok özel açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

24.05.2023 10:08 - Son Güncelleme: 24.05.2023 10:08
Kenan İmirzalıoğlu Sinem Kobal’la olan evliliğini ilk kez anlattı! İlk değil 4. görüşte aşk 40’mdan sonra tekrar aşkla karşılaşır mıyım?

Ahmet Mümtaz Taylan'ın programına konuk olan Kenan İmirzalıoğlu'nden özel hayatına dair açıklamalar.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kenan İmirzalıoğlu Sinem Kobal’la olan evliliğini ilk kez anlattı! İlk değil 4. görüşte aşk 40’mdan sonra tekrar aşkla karşılaşır mıyım?

Kenan İmirzalıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunduğu "Empati" programının konuğu oldu. Sinem Kobal ile evli olan ünlü oyuncu, "Aşka inanır mısın" sorusuna şu yanıtı verdi:

Kenan İmirzalıoğlu Sinem Kobal’la olan evliliğini ilk kez anlattı! İlk değil 4. görüşte aşk 40’mdan sonra tekrar aşkla karşılaşır mıyım?

"Aşka inananlardandım... Fakat 'Artık herhalde aşk, kavak yellerinin esmeye başladığı zamanlarda olan bir şey' diye düşünmeye başlamıştım ki bir aşk evliliği yaptım.

Kenan İmirzalıoğlu Sinem Kobal’la olan evliliğini ilk kez anlattı! İlk değil 4. görüşte aşk 40’mdan sonra tekrar aşkla karşılaşır mıyım?

40'ımdan sonra tekrar aşkla karşılaşır mıydım, hiç emin değildim. Hayatta ufkunu çok dar tutmamak lazımmış.

Kenan İmirzalıoğlu Sinem Kobal’la olan evliliğini ilk kez anlattı! İlk değil 4. görüşte aşk 40’mdan sonra tekrar aşkla karşılaşır mıyım?

Hayatın ne vereceği belli olmuyor. Sinem'i öncesinde de tanırdım. Benim aşkım ilk görüşte değildi, dördüncü buluşmamızdaki sohbetimizde, o esnada, ruhtan bir çarpmaydı.

SON DAKİKA