Kardeşinin emanetlerine gözü gibi bakıyor! Alişan'ın "Ben artık onların da babasıyım" dediği yeğenleri ve çocuklarıyla paylaştı
Ünlü türkücü Alişan ile 2018 senesinde nikah masasına oturan Buse Varol, 2019'da oğlu Burak'ı dünyaya getirmişti. Varol, 2021'in Şubat ayında ise kızı Eliz'i kucağına alarak ikinci kez anne olmanın heyecanını yaşamıştı. Sosyal medyayı aktif kullanan ve bilhassa Instagram hesabında yayınladığı aile pozlarıyla adından söz ettiren Varol'un bir süre önce kayınvalidesi Suzan Tektaş'la sorunlar yaşadığı iddia edilmişti. Bu sorunların nedeni olarak da, Alişan'ın vefat eden kardeşi Selçuk Tektaş'ın geri kalan ailesine düşkünlüğü olduğu belirtilmişti. Tüm bunlar iddia olarak konuşulurken Alişan'dan çocukları ve yeğenleriyle birlikte paylaşım geldi. İşte detaylar...
24.05.2023 09:31 - Son Güncelleme: 24.05.2023 09:31
Ünlü şarkıcı Alişan, koronavirüs rahatsızlığı nedeniyle kardeşi Selçuk Tektaş'ı 2021 yılında kaybetti.
Alişan geçtiğimiz günlerde, genç yaşta toprağa verdiği kardeşi Selçuk Tektaş'ın doğum gününde paylaşımı ile herkesi hüzünlendirmişti.