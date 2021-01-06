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Kenan İmirzalıoğlu Sinem Kobal ve kızı için şoför arıyor! İş başvurusu yapanlarla bizzat görüşen Kenan İmirzalıoğlu'nun arabaları...
Kenan İmirzalıoğlu Sinem Kobal ve kızı için şoför arıyor! İş başvurusu yapanlarla bizzat görüşen Kenan İmirzalıoğlu'nun arabaları...
Kenan İmirzalıoğlu Sinem Kobal ve kızı için şoför arıyor! Geçtiğimiz ekim ayında kızları Lalin İmirzalıoğlu'nu kucağına alan Sinem Kobal ve eşi Kenan İmirzalıoğlu'nun şoför arayışında olduğu iddia edildi. Kenan İmirzalıoğlu, Uzun yıllardan beri yanında çalışan şoförünün yanı sıra eşi ve çocuğu için de şoför arayışına girdiği iddia edilen başarılı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun, iş başvurusu yapanlarla bire bir görüştüğü öğrenildi. İşte tüm görüşmeleri bizzat kendi yapan Kenan İmirzalıoğlu'nun arabaları...
06.01.2021 09:37
- Son Güncelleme: 06.01.2021 09:42
Kenan İmirzalıoğlu Sinem Kobal ve kızı için şoför arıyor! İş başvurusu yapanlarla bizzat görüşen Kenan İmirzalıoğlu'nun arabaları merak konusu oldu.
Milliyet'in haberine göre Kenan İmirzalıoğlu, uzun yıllardan beri yanında çalışan şoförünün yanı sıra eşi ve çocuğu için de şoför arayışına girdi. Oyuncunun, iş başvurusu yapanlarla bire bir görüştüğü öğrenildi.
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