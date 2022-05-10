Kenan İmirzalıoğlu ile aşkı fırtınalar estirmişti... Zeynep Tokuş mayokinisi ile amuda kalktı görenler yorumları peş peşe sıraladı
Kenan İmirzalıoğlu ile aşkı fırtınalar estirmişti... Zeynep Tokuş mayokinisi ile amuda kalktı görenler 'yaşlanmıyor' yorumlarını peş peşe sıraladı.1999-2002 yılları arasında yayınlanan Deli Yürek dizisinde Kenan İmirzalıoğlu ile birlikte rol alan Zeynep Tokuş, sosyal medya paylaşımları ile dikkat çekiyor. Sosyal medya hesabı üzerinden birbirinden zor yoga hareketlerini sergileyen Zeynep Tokuş, Instagram pozları ile gündemden düşmüyor. Yıllardır hayran bırakan güzelliği bir yana estetikliği ile de adından söz ettiren Zeynep Tokuş son fotoğrafı ile gündeme bomba gibi düştü.
10.05.2022 16:03 - Son Güncelleme: 10.05.2022 16:35
"YAŞLANMMIYOR"
Kenan İmirzalıoğlu ile aşkı fırtınalar estirmişti... Zeynep Tokuş mayokinisi ile amuda kalktı görenler yorumları peş peşe sıraladı.
Deli Yürek'te Kenan İmirzalıoğlu'nun büyük aşkıydı... Şimdilerde yoga eğitmenliği yapan Zeynep Tokuş'un iki oğlu bir de kızı var.