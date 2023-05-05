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Haberler Magazin Kenan Doğulu'yu görenler gözlerine inanmadı "Kenan nerede?" Eşi Beren Saat ve kardeşi Canan'la olan pozları sosyal medyayı salladı

Kenan Doğulu'yu görenler gözlerine inanmadı "Kenan nerede?" Eşi Beren Saat ve kardeşi Canan'la olan pozları sosyal medyayı salladı

Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu, 2012'den beri aşk yaşadığı oyuncu Beren Saat ile 29 Temmuz 2014'te Amerika'da dünyaevine girmişti. Bir dönem boşanma haberleriyle gündeme gelen ve zor günleri atlatan çift şu sıralar sık sık birlikte boy gösteriyor. Önceki gün yine bir karede yer alan çiftten Doğulu son haliyle sosyal medyayı şaşkına çevirdi. Ardından kız kardeşi Canan Doğulu ile bir paylaşım yapan Doğulu sosyal medyanın diline düştü.

05.05.2023 08:23 - Son Güncelleme: 05.05.2023 08:23
Kenan Doğulu’yu görenler gözlerine inanmadı Kenan nerede? Eşi Beren Saat ve kardeşi Canan’la olan pozları sosyal medyayı salladı

Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu, 2012'den beri aşk yaşadığı oyuncu Beren Saat ile 29 Temmuz 2014'te Amerika'da dünyaevine girmişti.

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Kenan Doğulu’yu görenler gözlerine inanmadı Kenan nerede? Eşi Beren Saat ve kardeşi Canan’la olan pozları sosyal medyayı salladı

Bir dönem boşanma haberleriyle gündeme gelen Kenan Doğulu ve Beren Saat, zor günleri geride bırakmıştı.

Kenan Doğulu’yu görenler gözlerine inanmadı Kenan nerede? Eşi Beren Saat ve kardeşi Canan’la olan pozları sosyal medyayı salladı

Aşklarına tam gaz devam eden çiftten Beren Saat, bir ödül töreninde Doğulu'ya olan aşkını anlatarak uzun süre gündem olmuştu.

Kenan Doğulu’yu görenler gözlerine inanmadı Kenan nerede? Eşi Beren Saat ve kardeşi Canan’la olan pozları sosyal medyayı salladı

Saat, şunları söylemişti: "Bizi bir araya getiren o sonsuz olasılıklara çok teşekkür ederim. Yaş aldıkça seksileşen Kenan'a yılın ikonu ödülünü vermekten gurur duyuyorum"

Kenan Doğulu’yu görenler gözlerine inanmadı Kenan nerede? Eşi Beren Saat ve kardeşi Canan’la olan pozları sosyal medyayı salladı

Saat verdiği röportajda "Konuşma bence yeterince demek istediklerimi anlatıyordu. Çok pozitif yorumlar da aldık" ifadelerini kullanmıştı.

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