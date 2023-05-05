Kenan Doğulu'yu görenler gözlerine inanmadı "Kenan nerede?" Eşi Beren Saat ve kardeşi Canan'la olan pozları sosyal medyayı salladı
Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu, 2012'den beri aşk yaşadığı oyuncu Beren Saat ile 29 Temmuz 2014'te Amerika'da dünyaevine girmişti. Bir dönem boşanma haberleriyle gündeme gelen ve zor günleri atlatan çift şu sıralar sık sık birlikte boy gösteriyor. Önceki gün yine bir karede yer alan çiftten Doğulu son haliyle sosyal medyayı şaşkına çevirdi. Ardından kız kardeşi Canan Doğulu ile bir paylaşım yapan Doğulu sosyal medyanın diline düştü.
05.05.2023 08:23 - Son Güncelleme: 05.05.2023 08:23
Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu, 2012'den beri aşk yaşadığı oyuncu Beren Saat ile 29 Temmuz 2014'te Amerika'da dünyaevine girmişti.
Bir dönem boşanma haberleriyle gündeme gelen Kenan Doğulu ve Beren Saat, zor günleri geride bırakmıştı.