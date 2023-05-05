Günel Zeynalova eski sevgilisi Reza Zarrab'ın 'Ebru Gündeş'i Hadise ile aldattı' haberlerine 'adalet tecelli etti' demişti! Olay paylaşım: "Geri mi döndü?"
İbrahim Tatlıses'in keşfi Günel Zeynalova, eski sevgilisi Reza Zarrab'ın 'Ebru Gündeş'i Hadise ile aldattı' haberleri ayyuka çıkınca 'adalet tecelli etti' demişti! Olay paylaşım gündeme bomba gibi düştü, "Günel Zeynalova eski sevgilisi Reza Zarrab'a geri mi döndü" yorumları da beraberinde geldi. Yıllar önce Reza Zarrab, Azeri kızı Günel olarak tanıdığımız Günel Zeynalova ile aşk yaşamış, ikili evlilik hazırlığındayken Zeynalova ihanetle sarsılmıştı. Hatta konuyla ilgili paylaşımı da dikkat çekmişti Zeynalova'nın...
Günel Zeynalova eski sevgilisi Reza Zarrab'ın 'Ebru Gündeş'i Hadise ile aldattı' haberleri ayyuka çıkınca 'adalet tecelli etti' demişti! Olay paylaşım geldi, "Geri mi döndü?" yorumları havada uçuştu.
Sosyal medya hesabından 'Bir grup tarafından taciz ve tehdit ediliyorum ben bir kadınım' diyerek upuzun bir paylaşımda bulunan Hadise Seren Serengil'i atağa geçirdi. Serengil, Gündeş'in Zarrab'a açtığı dava dilekçesinin bir kısmını okudu.
Serengil'in okuduğu dilekçenin bir kısmı şöyle: 'Davalı, taraf bakıcıya müvekkilimin de tanıdığı bir kadınla gönül ilişkisi yaşadığını itiraf etmiş. Bakıcı da bu durumu müvekkile iletmiştir. Müvekkil önceleri bu söylemlere itibar etmemiş ancak 2021 yılı şubat ayında Amerika'dan Türkiye'ye döndükten sonra birçok kişi tarafından aynı söylemler tekrarlanmış. Hatta bu kadının davalı tarafın yanında uzun süreli kaldığı da söylenmiştir.'