Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu sosyal medyayı ikiye böldü!

Sen Anlat Karadeniz dizisinde canlandırdığı Nefes karakteri ile geçtiğimiz sezonun parlayan yüzlerinden biri olan İrem Helvacıoğlu sosyal medyayı ikiye böldü. Nedeni ise kendisinin benzetildiği dünyaca ünlü o isim. Kimileri 'İkizi kadar benziyor' derken kimiler 'Alakası yok' diyor. Görünce çok şaşıracaksınız.