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Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu sosyal medyayı ikiye böldü!

Sen Anlat Karadeniz dizisinde canlandırdığı Nefes karakteriyle adından söz ettiren İrem Helvacıoğlu sosyal medyayı ikiye böldü. Neden mi? Sevenlerinin dikkatinden kaçmayan benzerlik ile Sen Anlat Karadeniz oyuncusu İrem Helvacıoğlu sosyal medyayı salladı. Sen Anlat Karadeniz'in yıldızı İrem Helvacıoğlu ve Hollywood yıldızının fotoğrafları birlikte paylaşılmaya başladı. Peki sizce benziyor mu?

04.06.2019 17:00 - Son Güncelleme: 04.06.2019 17:00
Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu sosyal medyayı ikiye böldü!

Sen Anlat Karadeniz dizisinde canlandırdığı Nefes karakteri ile geçtiğimiz sezonun parlayan yüzlerinden biri olan İrem Helvacıoğlu sosyal medyayı ikiye böldü. Nedeni ise kendisinin benzetildiği dünyaca ünlü o isim. Kimileri 'İkizi kadar benziyor' derken kimiler 'Alakası yok' diyor. Görünce çok şaşıracaksınız.

Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu sosyal medyayı ikiye böldü!

YOK BÖYLE BENZERLİK

Aleyna Tilki ve İngiliz makyaj sanatçısı Florence Rose arasındaki benzerlik, Aleyna Tilki'nin paylaştığı fotoğraflarla ortaya çıkmıştı.

Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu sosyal medyayı ikiye böldü!

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in İngiliz model Penny Lane'e benzerliği konuşulmuştu.

Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu sosyal medyayı ikiye böldü!

Meriç Aral ve Aslıhan Gürbüz'ün benzerliği insanların onları karıştırmasına sebep olabiliyor.

Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu sosyal medyayı ikiye böldü!

Fulya Zenginer ve Başak Parlak da benzerliğiyle şaşırtan isimler.

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