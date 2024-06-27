Kemal Sunal'ın Postacı filmindeki hataya bakın! Bu zamana kadar kimse anlamamış! Kemal Sunal ve Fatma Girik başrolündeydi...

Yeşilçam'ın unutulmaz filmleri arasında yer alan 1984 yapımı "Postacı" filmi, başrollerinde Kemal Sunal ve Fatma Girik'i buluşturmuştu. Milyonlarca kişinin defalarca izlediği bu efsanevi filmde, yıllar sonra fark edilen bir hata izleyicileri şaşırttı. İşte yıllar sonra ortaya çıkan başta Postacı olmak üzere, Kemal Sunal, Adile Naşit, Türkan Şoray, Ayşen Gruda, Münir Özkul gibi usta isimlerin de yer aldığı filmlerdeki şaşırtan hatalar...
Yeşilçam'ın unutulmaz filmleri arasında yer alan 1984 yapımı "Postacı" filmi, başrollerinde Kemal Sunal ve Fatma Girik'i buluşturmuştu. Milyonlarca kişinin defalarca izlediği bu efsanevi filmde, yıllar sonra fark edilen bir hata izleyicileri şaşırttı. İşte yıllar sonra ortaya çıkan başta Postacı olmak üzere, Kemal Sunal, Adile Naşit, Türkan Şoray, Ayşen Gruda, Münir Özkul gibi usta isimlerin de yer aldığı filmlerdeki şaşırtan hatalar...
Kemal Sunal, Erdal Özyağcılar, Fatma Girik, İhsan Yüce gibi isimlerin kamera karşısına geçtiği 1984 yapımı Postacı filmi, Yeşilçam'ın unutulmaz eserleri arasında ilk sıralarda yer alıyor.
Çekimlerinin İstanbul'un Beşiktaş semtinde yapıldığı ve günümüzde hala izlenmeye devam eden filmdeki hata yıllar sonra ortaya çıktı.