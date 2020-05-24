Haberler Galeri Magazin Kemal Sunal'ın Gurbetçi Şaban filminde yol sorduğu adam meğer teknik direktör... 35 yıl sonra şaşırtan gerçek

Kemal Sunal'ın Gurbetçi Şaban filminde yol sorduğu adam meğer teknik direktör... 35 yıl sonra şaşırtan gerçek

Kemal Sunal klasikleri arasında yer alan, yönetmenliğini Kartal Tibet'in yaptığı 1985 yılında gösterime giren Gurbetçi Şaban, dönemin koşullarını, Almanya'ya işçi olarak gitme furyasını anlatan bir film. Oyuncu kadrosunda başrolde Kemal Sunal olmak üzere Reha Yurdakul, Ayten Erman, Müge Akyamaç, Yavuzer Çetinkaya gibi isimleri bulunduran Gurbetçi Şaban hakkında şoke eden bir gerçek ortaya çıktı. Meğer Gurbetçi Şaban filminde, spor dünyasından çok çok yakından tanıdığımız bir isim rol almış. Şaşırmak garanti. İşte başta o isim olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri.

24.05.2020 13:36 - Son Güncelleme: 24.05.2020 13:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





