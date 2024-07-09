Kemal Sunal'ın Cano'su şimdilerde 69 yaşında! Davaro'nun güzel yıldızı Pembe Mutlu'ya yıllar acımadı: 'Yeşilçam güzeli mahvolmuş'

Bir zamanlar Yeşilçam'ın gözde isimlerinden olan Pembe Mutlu, bugünlerde bambaşka bir görünümle karşımıza çıkıyor. "Kanlı Nigar"da Badide ve "Davaro"da Cano karakterleriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu, yılların getirdiği değişimden nasibini almış gibi görünüyor. Gerçek adı Pembe Mutlu olan oyuncu, 1955 yılında Denizli'de dünyaya geldi ve 80'li yıllarda Yeşilçam'a damgasını vurdu. Şimdilerde ise, "Yıllar Yeşilçam güzeline hiç acımamış" yorumlarına neden oluyor. Pembe Mutlu'nun bugünkü halini görenler, "Zamanın akışını durduramadığını" söylerken, efsanevi filmlerindeki unutulmaz performanslarının daima hatırlanacağını belirtiyorlar.