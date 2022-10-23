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Haberler Magazin Kemal Sunal efsanesi Salak Milyoner’in Emine’si Meral Zeren’in son haline bakın! Gören inanamadı! Yeşilçam en güzel kadınlarındandı...

Kemal Sunal efsanesi Salak Milyoner’in Emine’si Meral Zeren’in son haline bakın! Gören inanamadı! Yeşilçam en güzel kadınlarındandı...

Yönetmenliğini Ertem Eğilmez'in yaptığı 1974 yapımı komedi sinema filmi Salak Milyoner'in bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündem oldu. Kemal Sunal, Zeki Alasya, Metin Akpınar, Münir Özkul, Adile Naşit, Halit Akçatepe ve Perran Kutman'ın yer aldığı filmde Emine karakterini canlandıran Meral Zeren'in son hali de merak edilip araştırılmaya başlandı. Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından olan Zeren'in son halini görenler ise tanımakta zorlandı. İşte Yeşilçam yıldızı Meral Zeren'in son hali...

23.10.2022 20:52 - Son Güncelleme: 23.10.2022 20:52
Kemal Sunal efsanesi Salak Milyoner’in Emine’si Meral Zeren’in son haline bakın! Gören inanamadı! Yeşilçam en güzel kadınlarındandı...

Define bulmak için İstanbul'a gelen köylülerin büyük kentteki öyküsünü anlatan Salak Milyoner filminde Emine karakterini canlandıran Meral Zeren'in son hali merak konusu oldu.

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Kemal Sunal efsanesi Salak Milyoner’in Emine’si Meral Zeren’in son haline bakın! Gören inanamadı! Yeşilçam en güzel kadınlarındandı...

Filmde Kemal Sunal, Zeki Alasya, Münir Özkul gibi isimlerle kamera karşısına geçen oyuncunun son halini görenler ise tanımakta zorlandı.

Kemal Sunal efsanesi Salak Milyoner’in Emine’si Meral Zeren’in son haline bakın! Gören inanamadı! Yeşilçam en güzel kadınlarındandı...

Kısa sürede sosyal medyada gündem olan ünlü oyuncunun son hali, binlerce yorum ve beğeni aldı.

Kemal Sunal efsanesi Salak Milyoner’in Emine’si Meral Zeren’in son haline bakın! Gören inanamadı! Yeşilçam en güzel kadınlarındandı...

İşte Meral Zeren başta olmak üzere ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...

Kemal Sunal efsanesi Salak Milyoner’in Emine’si Meral Zeren’in son haline bakın! Gören inanamadı! Yeşilçam en güzel kadınlarındandı...

Gülşen Bubikoğlu

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