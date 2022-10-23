8 yıl aynı yastığa baş koydular! Hülya Avşar’dan kalp detaylı Kaya Çilingiroğlu paylaşımı! Eski eşiyle yayınlayıp ortalığı salladı
İlk evliliğini 1982 yılında yapan ünlü şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar, 1997'de Kaya Çilingiroğlu ile nikah masasına oturdu. Ancak magazin dünyasının en çok konuşulan çiftleri arasında yer alan Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu, 2005 yılında evliliklerini sonlandırdı. Zehra Çilingiroğlu adından bir kızı olan ikili, boşandıktan sonra da görüşmeyi sürdürdü. Avşar, eski eşi ile bir araya geldikleri anlara ait kareleri sosyal medyada yayınladı. Kalp detayıyla dikkat çeken paylaşım, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İşte Hülya Avşar'ın o paylaşımı...
23.10.2022 20:30 - Son Güncelleme: 23.10.2022 20:30
Kâinat Güzellik Yarışması'nda birinci seçilen Hülya Avşar, evli olduğu ortaya çıkınca tacını geri vermek zorunda kaldı.
Ünlü şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar, 1997 yılında ikinci evliliğini yaptı ve Kaya Çilingiroğlu'yla nikah masasına oturdu.