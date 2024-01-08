Kemal Sunal efsanesi En Büyük Şaban’ın Hülya’sına bakın! Nilgün Bubikoğlu’nun son halini gören inanamadı! Gülşen Bubikoğlu’nun kardeşi...

Kemal Sunal, Kamran Usluer, Reha Yurdakul, Dinçer Çekmez, Ayten Erman gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı En Büyük Şaban filminde Hülya karakterini canlandıran Nilgün Bubikoğlu, yıllar sonra gündeme geldi. Gülşen Bubikoğlu ile kardeş olan Yeşilçam yıldızının son hali merak edilip araştırılmaya başlandı. Bubikoğlu'nun son halini görenler "Tanıyamadım" yorumunda bulundu. İşte Nilgün Bubikoğlu'nun son hali...
Başrolünde Kemal Sunal'ın yer aldığı En Büyük Şaban filmiyle hafızalara kazınan Nilgün Bubikoğlu, yıllar sonra gündem oldu.
1983 yapımı filmde sergilediği performansla dikkat çeken Bubikoğlu'nun son hali merak edilip araştırılmaya başlandı.
Aynı zamanda Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu'nun kardeşi Nilgün Bubikoğlu'nun son halini görenler "Tanıyamadım" yorumunda bulundu.